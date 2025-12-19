Premier Słowacji Robert Fico powiedział, że po raz pierwszy odmówił poparcia konkluzji Rady Europejskiej w sprawie Ukrainy, gdyż nie chce, aby kojarzono Bratysławę z udziałem w jakiejkolwiek „wojskowej” pożyczce UE dla Kijowa. Dodał, że nie wierzy w militarne rozstrzygnięcie konfliktu.
Szef słowackiego rządu nie zgodził się na gwarancje dla pożyczki w wys. 90 mld euro dla Ukrainy. Podobną decyzję podjęli premierzy Węgier Viktor Orban i Czech Andrej Babisz. Fico i Orban nie zgodzili się także na treść oświadczenia wzywającego do ustalenia zasad pożyczki reparacyjnej, która byłaby finansowana z zamrożonych aktywów rosyjskich w Unii.
„Ukraina nie potrzebuje broni”
Fico podkreślił, że jego rząd nigdy nie zgodzi się na tę inicjatywę.
Ukraina nie potrzebuje broni, ale przede wszystkim pieniędzy na odbudowę
— powiedział na konferencji prasowej w Brukseli.
Według niego między państwami członkowskimi istnieją rozbieżności co do wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów.
Wiąże się to z ogromnym ryzykiem
— zauważył słowacki premier.
Dodał, że rozumie obawy Belgii, gdzie znajduje się większość takich aktywów.
Według niego podczas szczytu ponownie nie rozmawiano o pokoju na Ukrainie.
Fico powiedział także, że gwarantowana przez 24 kraje UE pożyczka nie wzmocni pozycji Ukrainy w negocjacjach pokojowych.
To fatalny błąd
— ocenił.
CZYTAJ WIĘCEJ: Szczyt w Brukseli. 90 mld euro dla Ukrainy na kolejne dwa lata. Nie było zgody na wykorzystanie w tym celu zamrożonych rosyjskich aktywów
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/748682-fico-pierwszy-raz-odmowil-poparcia-konkluzji-re-ws-ukrainy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.