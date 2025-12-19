Premier Słowacji w Brukseli: Po raz pierwszy odmówiłem poparcia konkluzji Rady Europejskiej w sprawie Ukrainy

  • Świat
  • opublikowano:
Robert Fico / autor: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET
Robert Fico / autor: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

Premier Słowacji Robert Fico powiedział, że po raz pierwszy odmówił poparcia konkluzji Rady Europejskiej w sprawie Ukrainy, gdyż nie chce, aby kojarzono Bratysławę z udziałem w jakiejkolwiek „wojskowej” pożyczce UE dla Kijowa. Dodał, że nie wierzy w militarne rozstrzygnięcie konfliktu.

Szef słowackiego rządu nie zgodził się na gwarancje dla pożyczki w wys. 90 mld euro dla Ukrainy. Podobną decyzję podjęli premierzy Węgier Viktor Orban i Czech Andrej Babisz. Fico i Orban nie zgodzili się także na treść oświadczenia wzywającego do ustalenia zasad pożyczki reparacyjnej, która byłaby finansowana z zamrożonych aktywów rosyjskich w Unii.

Ukraina nie potrzebuje broni”

Fico podkreślił, że jego rząd nigdy nie zgodzi się na tę inicjatywę.

Ukraina nie potrzebuje broni, ale przede wszystkim pieniędzy na odbudowę

— powiedział na konferencji prasowej w Brukseli.

Według niego między państwami członkowskimi istnieją rozbieżności co do wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów.

Wiąże się to z ogromnym ryzykiem

— zauważył słowacki premier.

Dodał, że rozumie obawy Belgii, gdzie znajduje się większość takich aktywów.

Według niego podczas szczytu ponownie nie rozmawiano o pokoju na Ukrainie.

Fico powiedział także, że gwarantowana przez 24 kraje UE pożyczka nie wzmocni pozycji Ukrainy w negocjacjach pokojowych.

To fatalny błąd

— ocenił.

CZYTAJ WIĘCEJ: Szczyt w Brukseli. 90 mld euro dla Ukrainy na kolejne dwa lata. Nie było zgody na wykorzystanie w tym celu zamrożonych rosyjskich aktywów

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych