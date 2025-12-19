Brytyjskie media chłodno oceniły efekty wczorajszego szczytu dotyczącego pomocy Ukrainie. Brytyjski dziennik „Financial Times” stwierdził, że zwycięzcami unijnego szczytu są Ukraina, ale także kraje przyjazne Rosji oraz Belgia. „Times” ocenił, że Polska i Niemcy zostały wymanewrowane. Z kolei BBC napisało, że „nieidealne” wyniki szczytu każdy może uznać za sukces.
Media przypomniały, że nocą europejscy liderzy podjęli na szczycie w Brukseli decyzję o udzieleniu walczącej z Rosją Ukrainie wsparcia w formie pożyczki w wysokości 90 mld euro na kolejne dwa lata. Zostanie ona sfinansowana ze wspólnego długu, gwarantowanego unijnym budżetem. Udziału w zaciągnięciu tego zobowiązania odmówiły trzy państwa: Czechy, Węgry i Słowacja.
Brytyjskie gazety podkreśliły, że nie osiągnięto zgody na wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów w celu sfinansowania potrzeb Ukrainy - rozwiązania, za którym opowiadały się. m.in. Niemcy i Polska. Kluczowy okazał się sprzeciw Belgii, gdzie zdeponowana jest większość rosyjskich aktywów.
Z perspektywy Kijowa różnica między rozwiązaniami jest niewielka
— trzeźwo ocenił „FT”.
Porażka Niemiec
Ukraina będzie musiała spłacić pożyczkę dopiero po tym, gdy Rosja wypłaci reparacje wojenne, a dług nie obciąży jej i tak już nadwyrężonych finansów. Zamrożone aktywa pozostaną zamrożone, a „Unia zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania do spłaty pożyczki”.
Zwycięzcami szczytu są Ukraina, ale także kraje przyjazne Rosji i Belgia. W gorszej sytuacji znalazły się Niemcy i Komisja Europejska, które były inicjatorami pomysłu pożyczki reparacyjnej, bo musiały po przegranej bronić wyniku
— podkreślił dziennik „Financial Times”.
Moim zdaniem jest to bardzo praktyczne, dobre rozwiązanie, które pod względem skutków jest dokładnie takie samo, jak rozwiązanie, o którym dyskutowaliśmy od dawna – ale było ewidentnie zbyt skomplikowane
— powiedział kanclerz Niemiec Friedrich Merz, który stanowczo sprzeciwia się jakimkolwiek wspólnym pożyczkom UE.
Plan B
Premier Belgii Bart De Wever tymczasem nie krył swojej radości.
Udowodniliśmy, że głos małych i średnich państw członkowskich również się liczy. Nie powinniście narzekać na kolor kota; jeśli potrafi złapać mysz, to dobrze
— powiedział De Wever dziennikarzom.
Dziennik „Times”, relacjonując efekty szczytu, napisał, że kompromisowe rozwiązanie było „zwycięstwem belgijskiego premiera”
Niemcy i Polska zostały wymanewrowane przez Plan B, początkowo wspierany przez Francję i Włochy
— ocenił „Times” Kanclerz Friedrich Merz od września opowiadał się za przejęciem zamrożonych aktywów Rosji w celu sfinansowania Ukrainy.
Niepokojące sygnały
BBC oceniła, że wszyscy uczestnicy szczytu mogą ogłosić sukces, ale osiągnięty kompromis nie jest idealny. Prezydent Ukrainy uniknął bankructwa, Belgia może ogłosić sukces ochrony Euroclear, gdzie przechowywane są zamrożone rosyjskie miliardy, a UE jako całość może się cieszyć, że udało się jej dojść do porozumienia. W rzeczywistości jednak wynik szczytu to „nieco chaotyczny kompromis”.
W zabezpieczeniu pożyczki nie będą uczestniczyć Węgry, Słowacja i Czechy.
To częściowo dobra wiadomość dla sprzyjającego Putinowi prezydenta Węgier Viktora Orbana, ale jego celem było całkowite zaprzestanie finansowania Kijowa, więc nie może mówić o sukcesie. Rosja jest zachwycona (…). Nie oznacza to jednak, że Moskwa kiedykolwiek odzyska swoje pieniądze – są one bowiem zamrożone na czas nieokreślony i przeznaczone na reparacje wojenne
— oceniła BBC.
„Guardian” skomentował wynik szczytu jako kompromis.
Politycznie nie wysyła silnego i świadczącego o jedności sygnału, który UE tak bardzo chciała wysłać, proponując użycie zamrożonych rosyjskich zasobów, z wyraźnym wskazaniem, że agresor musi zapłacić za wojnę
— stwierdza „Guardian”. Zamiast tego, oceniła gazeta, ponownie można było obserwować rzeczywistość gorzkich podziałów między krajami a rosyjska kampania presji skutecznie pozwoliła Moskwie odeprzeć niepodobającą się jej propozycję.
Oba te czynniki mogą być niepokojącymi sygnałami na przyszłość
— uznała gazeta.
