Brytyjski minister handlu Chris Bryant poinformował, że w październiku rząd w Londynie padł ofiarą ataku hakerskiego. „Chińska grupa włamała się do państwowych systemów, aby uzyskać dostęp do danych ministerstwa spraw zagranicznych” - przekazała agencja Reutera, cytując dziennik „The Sun”.
Z pewnością doszło do ataku hakerskiego
— powiedział Bryant w wywiadzie dla stacji Times Radio.
Nie jestem w stanie powiedzieć, czy jest on bezpośrednio związany z chińskimi agentami, czy też z państwem chińskim
— dodał.
Za atak odpowiada chińska grupa?
„The Sun” informował, że za atak odpowiada chińska grupa przestępców cybernetycznych Storm 1849, a celem włamania mogło być uzyskanie dostępu do dziesiątek tysięcy danych wizowych.
Grupa była oskarżana o atakowanie polityków i środowisk krytycznych wobec chińskiego rządu
— podała gazeta.
„Rząd ‘panował’ nad incydentem”
Bryant przyznał, że część doniesień mediów to spekulacje, a rząd „panował” nad incydentem.
Jesteśmy dość pewni, że ryzyko, iż ktokolwiek faktycznie ucierpi z tego powodu, jest niewielkie
— powiedział minister w rozmowie ze stacją Sky News.
Nie wymieniony z nazwiska rzecznik rządu poinformował, że wszczęto dochodzenie w sprawie incydentu cybernetycznego.
Bezpieczeństwo naszych systemów i danych traktujemy niezwykle poważnie
— dodał rzecznik.
