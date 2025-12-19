Rząd w Londynie ofiarą hakerów. „The Sun”: "Za atak odpowiada chińska grupa przestępców cybernetycznych Storm 1849"

Rząd w Londynie padł ofiarą ataku hakerskiego
Rząd w Londynie padł ofiarą ataku hakerskiego / autor: Pixabay/Pexels

Brytyjski minister handlu Chris Bryant poinformował, że w październiku rząd w Londynie padł ofiarą ataku hakerskiego. „Chińska grupa włamała się do państwowych systemów, aby uzyskać dostęp do danych ministerstwa spraw zagranicznych” - przekazała agencja Reutera, cytując dziennik „The Sun”.

Z pewnością doszło do ataku hakerskiego

— powiedział Bryant w wywiadzie dla stacji Times Radio.

Nie jestem w stanie powiedzieć, czy jest on bezpośrednio związany z chińskimi agentami, czy też z państwem chińskim

— dodał.

Za atak odpowiada chińska grupa?

„The Sun” informował, że za atak odpowiada chińska grupa przestępców cybernetycznych Storm 1849, a celem włamania mogło być uzyskanie dostępu do dziesiątek tysięcy danych wizowych.

Grupa była oskarżana o atakowanie polityków i środowisk krytycznych wobec chińskiego rządu

— podała gazeta.

Rząd ‘panował’ nad incydentem”

Bryant przyznał, że część doniesień mediów to spekulacje, a rząd „panował” nad incydentem.

Jesteśmy dość pewni, że ryzyko, iż ktokolwiek faktycznie ucierpi z tego powodu, jest niewielkie

— powiedział minister w rozmowie ze stacją Sky News.

Nie wymieniony z nazwiska rzecznik rządu poinformował, że wszczęto dochodzenie w sprawie incydentu cybernetycznego.

Bezpieczeństwo naszych systemów i danych traktujemy niezwykle poważnie

— dodał rzecznik.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

