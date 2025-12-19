Ostatnia w tym roku sesja Parlamentu Europejskiego w Strasburgu pokazała niczym w soczewce problemy i priorytety UE. Mówiono m.in o „pilnej potrzebie zdecydowanych europejskich działań przeciwko handlowi narkotykami”, ale też o „tworzeniu zachęt do inwestycji związanych z obronnością w budżecie UE”. Była też debata o protestach hodowców w związku z wystąpieniem choroby skóry bydła we Francji.
Geopolityka weszła z butami głęboko w życie Europejczyków skoro jedna z debat zatytułowana była „Wpływ sytuacji geopolitycznej na europejskich pacjentów i ich dostęp do leków”.
Radosnym i politycznie ważkim był fakt przyznania Nagrody Sacharowa naszemu rodakowi, działaczowi polskiej mniejszości na Białorusi i dziennikarzowi Andrzejowi Poczobutowi. Szkoda tylko, że na skutek dywersji ze strony Europejskiej Partii Ludowej (tam gdzie PO i PSL) nasz dzielny krajan z Grodzieńszczyzny nie otrzymał tej nagrody sam, ale musiał ją dzielić z kontrowersyjną gruzińską aktywistką, która była oskarżona o uderzenie policjanta. Umieszczenie ich na tym samym poziomie uwłacza Poczobutowi od lat siedzącemu w ciężkim więzieniu w ojczyźnie Łukaszenki. Natomiast kim naprawdę jest owa laureatka z Gruzji, jakie są jej prawdziwe powiązania, może okazać się dopiero za parę lat.
Nagrodę dla ojca odbierała jego córka Jana. Była z nami na wigilijnej kolacji europosłów PiS i polskiej administracji EKR i trzeba przyznać, że ładnie mówi po polsku. Może nie ma w tym nic dziwnego, gdyż wraz z mamą mieszkają w Polsce.
Europarlament należy pochwalić za to, że ujął się za masowo porywanymi w Nigerii przez muzułmańskich terrorystów dziećmi - chrześcijanami, w tym ostatnio porwanymi uczniami z katolickiej szkoły pod wezwaniem świętej Marii w Papiriji.
I znów w PE stanęła sprawa zabijania dzieci nienarodzonych. Debatowano o „europejskiej inicjatywie obywatelskiej” pod nazwą: „Mój głos, mój wybór: za bezpieczną i dostępną aborcją”. Jak widać, nad europarlamentem wciąż krąży widmo cywilizacji śmierci…
