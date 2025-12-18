Trwa 1395. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Piątek, 19 grudnia 2025 r.
14:28. Marszałek Czarzasty i prezydent Ukrainy upamiętnili posłów poległych podczas II wojny światowej
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który w piątek składa oficjalną wizytę w Polsce, złożyli kwiaty przed tablicą upamiętniającą posłów na Sejm RP poległych podczas II wojny światowej.
Ukraiński prezydent wcześniej tego dnia został przywitany przez prezydenta Karola Nawrockiego, z którym rozmawiał w cztery oczy. W Pałacu Prezydenckim odbyły się też rozmowy delegacji obu krajów oraz konferencja prasowa przywódców Polski i Ukrainy.
14:13. Putin: będziemy eliminować groźby ewentualnej blokady obwodu królewieckiego
Przywódca Rosji Władimir Putin mówiąc o ewentualności blokady obwodu królewieckiego oznajmił w piątek, że „działania tego rodzaju” doprowadzą do bezprecedensowej „eskalacji konfliktu”. Ostrzegł, że Rosja będzie „eliminować zagrożenia tego rodzaju”.
Na dorocznej konferencji prasowej w Moskwie Putin był pytany o potencjalną reakcję Rosji w razie ewentualnej blokady obwodu królewieckiego i wyraził nadzieję, że do tego nie dojdzie. Zagroził przy tym, że „działania podobnego rodzaju doprowadzą do niespotykanej do tego momentu eskalacji konfliktu”, rozszerzą go „aż do konfliktu zbrojnego na dużą skalę”.
13:53. Rozpoczęło się spotkanie marszałka Czarzastego z prezydentem Ukrainy
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który w piątek składa oficjalną wizytę w Polsce spotkał się z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Spotkanie ma potrwać około 45 minut, po rozmowach politycy mają złożyć kwiaty przed tablicą upamiętniającą posłów na Sejm RP poległych podczas II wojny światowej.
Ukraiński prezydent wcześniej tego dnia został przywitany przez prezydenta Karola Nawrockiego, z którym rozmawiał w cztery oczy. W Pałacu Prezydenckim odbyły się też rozmowy delegacji obu krajów oraz konferencja prasowa przywódców Polski i Ukrainy.
13:22. Ukraina odzyskała ciała ponad 1000 poległych żołnierzy
Ukraina odzyskała ciała 1003 żołnierzy poległych w wojnie z Rosją – poinformował Sztab Koordynacyjny ds. Jeńców Wojennych w Kijowie. Władze w Kijowie wyraziły wdzięczność Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża za wsparcie w odzyskaniu szczątków poległych żołnierzy.
Dzisiaj odbyły się działania repatriacyjne. Do Ukrainy zwrócono 1003 ciała, które, według strony rosyjskiej, należą do ukraińskich żołnierzy
— powiadomiono w komunikacie w Telegramie.
Funkcjonariusze organów ścigania, wspólnie z ekspertami instytucji podległych MSW, przeprowadzą w najbliższym czasie niezbędne badania i identyfikację repatriowanych ciał. Szczególne podziękowania Sztab przekazał personelowi Sił Zbrojnych Ukrainy, który organizuje transport szczątków do specjalistycznych instytucji państwowych, a także przekazuje ciała przedstawicielom organów ścigania podlegających MSW oraz ekspertom medycyny sądowej.
12:45. Wspólna konferencja prezydentów Polski i Ukrainy
„Dzisiejsza wizyta pana prezydenta Wołodymra Zełenskiego w Warszawie jest z całą pewnością dobrą informacją dla Polski, dla Warszawy, dla Kijowa i dla naszego całego regionu, a złą informacją dla Moskwy i dla Federacji Rosyjskiej. Ona jest bowiem dowodem na to, że w kwestiach strategicznych, naszej strategicznej współpracy w zakresie bezpieczeństwa Polska, Ukraina, kraje regionu są razem i to nigdy nie ulegało wątpliwościom” - powiedział prezydent Karol Nawrocki.
„Nasz wysiłek, pomoc Ukrainie po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji, nie spotkały się z należytym docenieniem i zrozumieniem, to było także jednym z tematów naszej dyskusji z panem prezydentem” - przekazał prezydent Karol Nawrocki podczas wspólnej konferencji z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Warszawie.
CZYTAJ WIĘCEJ: Karol Nawrocki podczas konferencji z Wołodymyrem Zełenskim: Ukraińcy nie docenili pomocy Polaków. Kijów ma instrumenty, by te emocje odrzucić
CZYTAJ TAKŻE: Prezydent Nawrocki po rozmowie z Zełenskim: Ta wizyta jest dowodem na to, że w zakresie bezpieczeństwa kraje regionu są razem
12:40. Ukraińskie władze odzyskały ciała 1003 żołnierzy poległych w wojnie z Rosją
Sztab Koordynacyjny ds. Jeńców Wojennych w Kijowie poinformował, że udało się odzyskać ciała 1003 żołnierzy poległych w wojnie z Rosją. Władze w Kijowie wyraziły wdzięczność Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża za wsparcie w odzyskaniu szczątków poległych żołnierzy.
Dzisiaj odbyły się działania repatriacyjne. Do Ukrainy zwrócono 1003 ciała, które, według strony rosyjskiej, należą do ukraińskich żołnierzy
— powiadomiono w komunikacie w Telegramie.
Funkcjonariusze organów ścigania, wspólnie z ekspertami instytucji podległych MSW, przeprowadzą w najbliższym czasie niezbędne badania i identyfikację repatriowanych ciał. Wymianę jeńców wojennych i ciał poległych Ukraina i Rosja uzgodniły podczas drugiej rundy negocjacji, przeprowadzonej 2 czerwca 2025 r. w Stambule.
12:30. Brytyjskie o szczycie UE: wyniki szczytu nie są idealne
Brytyjski dziennik „Financial Times” stwierdził w piątek, że zwycięzcami unijnego szczytu są Ukraina, ale także kraje przyjazne Rosji oraz Belgia. „Times” ocenił, że Polska i Niemcy zostały wymanewrowane. BBC napisało, że „nieidealne” wyniki szczytu każdy może uznać za sukces.
Media przypomniały, że nocą z czwartku na piątek europejscy liderzy podjęli na szczycie w Brukseli decyzję o udzieleniu walczącej z Rosją Ukrainie wsparcia w formie pożyczki w wysokości 90 mld euro na kolejne dwa lata. Zostanie ona sfinansowana ze wspólnego długu, gwarantowanego unijnym budżetem. Udziału w zaciągnięciu tego zobowiązania odmówiły trzy państwa: Czechy, Węgry i Słowacja.
11:50. Zakończyła się rozmowa w cztery oczy
Zakończyła się rozmowa Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego prowadzona w cztery oczy. prezydenci udali się na rozmowy plenarne delegacji.
11:17. Putin: Rosja będzie bronić swoich interesów w związku z zamrożonymi aktywami
Przywódca Rosji Władimir Putin zapowiedział w piątek, że jego kraj będzie bronić swoich interesów w związku z zamrożonymi w UE aktywami rosyjskimi. Zdaniem Putina ewentualne przejęcie aktywów rosyjskich, które nazwał „grabieżą”, miałoby „poważne konsekwencje” dla krajów, które by tego dokonały.
Putin odpowiadał na konferencji prasowej na pytanie o decyzję liderów państw UE, którzy postanowili sfinansować pomoc dla Ukrainy z pożyczek zamiast z zamrożonych rosyjskich aktywów.
Prowadzący konferencję oznajmili, że Unii na razie nie udaje się „ukraść” tych aktywów. Putin ocenił, że byłaby to „grabież cudzych pieniędzy”, której skutkiem byłoby m.in. „osłabienie zaufania do strefy euro”, w której rezerwy przechowują również inne kraje.
10:01. Prezydent Ukrainy oficjalnie powitany przez prezydenta Karola Nawrockiego
Po godz. 10.00 na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski został oficjalnie powitany przez prezydenta Karola Nawrockiego. Następnie prezydenci będą rozmawiać w cztery oczy, później pod ich przewodnictwem odbędą się rozmowy plenarne obu delegacji.
Prezydent Nawrocki powitał ukraińskiego przywódcę na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Powitanie Zełenskiego odbyło się przy pełnym ceremoniale, z udziałem asysty wojskowej i orkiestry Wojska Polskiego. Zełenskiego powitali także prezydenccy ministrowie: szef KPRP Zbigniew Bogucki, Marcin Przydacz, Sławomir Cenckiewicz oraz Wojciech Kolarski. W uroczystości uczestniczy też wiceszef MSZ Marcin Bosacki. Zełenskiemu towarzyszy szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.
09:01. „El Pais”: słodko-gorzki posmak szczytu UE w sprawie pomocy finansowej dla Ukrainy
Szczyt Unii Europejskiej w Brukseli pozostawił po sobie słodko-gorzki posmak; choć państwa członkowskie uzgodniły dalszą pomoc finansową dla Kijowa, to nie udało się wykorzystać do tego zamrożonych na Zachodzie rosyjskich aktywów – skomentował w piątek hiszpański dziennik „El Pais”.
To szybkie rozwiązanie. Chodzi o to, aby odpowiedzieć na najpilniejsze potrzeby (Ukrainy)
— oceniła gazeta, pisząc o decyzji państw Wspólnoty w sprawie udzielenia Kijowowi wsparcia w formie pożyczki w wysokości 90 mld euro.
Według „El Pais” przegranymi unijnego szczytu są kanclerz Niemiec Friedrich Merz, który chciał wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów dla wsparcia Kijowa, oraz szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
08:01. Zełenski: Wsparcie z UE o wartości 90 mld euro wzmacnia ukraińską odporność
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował przywódcom państw UE za decyzję o wsparciu finansowym Ukrainy w wysokości 90 mld euro na lata 2026–27. Oświadczył, że wzmacnia to ukraińską odporność i zapewnia państwu bezpieczeństwo finansowe przy jednoczesnym utrzymaniu zamrożenia rosyjskich aktywów.
Dziękuję wszystkim przywódcom (państw) Unii Europejskiej za decyzję Rady Europejskiej, dotyczącą wsparcia finansowego dla Ukrainy w wysokości 90 mld euro w latach 2026–2027. To znaczące wsparcie, które naprawdę wzmacnia naszą odporność. Ważne jest, że rosyjskie aktywa pozostają zamrożone, a Ukraina otrzymała gwarancję bezpieczeństwa finansowego na najbliższe lata
— napisał Zełenski w mediach społecznościowych.
Prezydent podziękował wszystkim liderom krajów członkowskich za jednomyślność i osiągnięty rezultat.
Razem chronimy przyszłość naszego kontynentu
— podkreślił Zełenski.
07:40. Wysłannik Putina wyraził radość z powodu braku zgody UE na wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów
Kiriłł Dmitrijew, specjalny wysłannik przywódcy Rosji Władimira Putina ds. inwestycji i współpracy gospodarczej, stwierdził, że zwyciężyło „prawo i zdrowy rozsądek”. Odniósł się w ten sposób do decyzji liderów państw UE, którzy zdecydowali się sfinansować pomoc dla Ukrainy z pożyczek, zamiast z zamrożonych rosyjskich aktywów.
Dmitrijew napisał w komunikacie na platformie X, że postanowienia szczytu UE w Brukseli, przyjęte w nocy z czwartku na piątek, to „cios w podżegaczy wojennych”.
Poważny cios w podżegaczy wojennych UE pod wodzą nieudaczniczki Ursuli – głosy rozsądku w UE ZABLOKOWAŁY NIELEGALNE wykorzystanie rosyjskich rezerw do finansowania Ukrainy
— oznajmił, odnosząc się do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.
07:12. Rosyjskie straty bojowe
Rosyjska armia straciła w ostatniej dobie kolejnych 1220 żołnierzy (łącznie 1 194 520 od początku pełnoskalowej wojny).
06:30. Republikanie i Demokraci zapowiedzieli przegłosowanie w styczniu nowych sankcji wobec Rosji
Grupa kongresmenów obydwu partii zgłosiła kompromisowy projekt ustawy nakładającej na Rosję nowe sankcje. Źródła PAP zapewniły, że zostanie on przegłosowany przez Izbę Reprezentantów po nowym roku.
05:37. Premier Belgii po unijnym szczycie: nie ja wygrałem, lecz Ukraina
Premier Belgii Bart de Wever, przeciwny wykorzystaniu rosyjskich aktywów, odrzucił twierdzenie, że to on jest zwycięzcą unijnego szczytu, na którym nie doszło do przełomu w sprawie wspierania Ukrainy z tego źródła. Ukraina zwyciężyła, otrzymując wiarygodne finansowanie - powiedział.
04:16. Szczyt w Brukseli. 90 mld euro dla Ukrainy na kolejne dwa lata. Nie było zgody na wykorzystanie w tym celu zamrożonych rosyjskich aktywów
Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa w nocy z czwartku na piątek ogłosił, że europejscy liderzy na szczycie w Brukseli podjęli decyzję o udzieleniu Ukrainie wsparcia w formie pożyczki w wysokości 90 mld euro na kolejne dwa lata. Zostanie ona sfinansowana ze wspólnego długu gwarantowanego unijnym budżetem.
Nie było zgody na wykorzystanie w tym celu zamrożonych rosyjskich aktywów.
03:40. Prezydent Trump podpisał ustawę o budżecie obronnym na 2026 rok
Prezydent USA Donald Trump podpisał ustawę o wydatkach na obronność (NDAA) w roku finansowym 2026, opiewającą na 901 mld dolarów. Znalazły się w niej m.in. fundusze na wsparcie Ukrainy, państw bałtyckich, a także ograniczenia dotyczące ewentualnego wycofania wojsk USA z Europy.
02:45. Nie ma zgody na użycie rosyjskich aktywów, pieniądze dla Ukrainy ze wspólnego długu
Wygórowane żądania Belgów, którzy za zgodę na użycie rosyjskich aktywów domagali się bezwarunkowych gwarancji, wzbudziły wątpliwości innych stolic. W nocy z czwartku na piątek podczas obrad w Brukseli na stole pojawił się scenariusz tymczasowy, w ramach którego pomoc dla Ukrainy zostanie sfinansowana ze wspólnego długu.
O zwrocie na unijnym szczycie poinformowały dwa źródła UE.
Celem szczytu jest znalezienie finansowej kroplówki dla pogrążonego w wojnie z Rosją kraju. Kijów będzie jej potrzebować od drugiego kwartału przyszłego roku.
Sfinansowanie dalszego wsparcia dla Ukrainy ze wspólnego długu było jedną z dwóch opcji - obok użycia zamrożonych rosyjskich aktywów - zaproponowanych przez Komisję Europejską. Pomysł ten został jednak odłożony na bok ze względu na trudną do uzyskania jednomyślność. Preferowanym przez większość stolic rozwiązaniem było wykorzystanie zamrożonych od czasu inwazji na Ukrainę w 2022 r. aktywów rosyjskiego banku centralnego.
00:01. Drony SBU zaatakowały lotnisko Belbek na okupowanym Krymie
Drony Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) przeprowadziły atak na bazę lotniczą Belbek na okupowanym przez Rosję Krymie. Zniszczono systemy przeciwlotnicze oraz samolot myśliwski MiG-31 - poinformowała służba prasowa SBU w komunikatorze Telegram.
W rezultacie ataku, dokonanego przez jednostkę specjalną SBU Alfa na położoną w pobliżu Sewastopola bazę Belbek, zniszczone zostały dwie stacje radiolokacyjne Nebo-SWU, stacja radiolokacyjna należąca do zestawu przeciwlotniczego S-400 oraz kompleks przeciwlotniczy Pancyr-S2.
Jak wynika z nagrań udostępnionych przez SBU, zniszczony został także dwumiejscowy samolot myśliwski MiG-31 wraz z podwieszonym uzbrojeniem. Maszyny tego typu są używane jako myśliwce przechwytujące średniego i dalekiego zasięgu, a w wersji MiG-31K – jako nosiciele pocisków hipersonicznych Ch-47M2 Kindżał.
Łączną wartość zniszczonego sprzętu strona ukraińska oceniła na co najmniej 150 mln dolarów.
Rosyjskie instalacje wojskowe na okupowanym Krymie i na wybrzeżu Morza Czarnego są regularnie atakowane przez ukraińskie drony lotnicze i morskie, także podwodne. 15 grudnia ukraiński dron podwodny prawdopodobnie poważnie uszkodził rosyjski okręt podwodny typu Warszawianka (Kilo w nomenklaturze NATO) w porcie w Noworosyjsku.
red/PAP/Facebook/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/748636-relacja-1395-dzien-wojny-na-ukrainie-zelenski-w-warszawie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.