Trwa 1395. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Piątek, 19 grudnia 2025 r.
00:01. Drony SBU zaatakowały lotnisko Belbek na okupowanym Krymie
Drony Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) przeprowadziły atak na bazę lotniczą Belbek na okupowanym przez Rosję Krymie. Zniszczono systemy przeciwlotnicze oraz samolot myśliwski MiG-31 - poinformowała służba prasowa SBU w komunikatorze Telegram.
W rezultacie ataku, dokonanego przez jednostkę specjalną SBU Alfa na położoną w pobliżu Sewastopola bazę Belbek, zniszczone zostały dwie stacje radiolokacyjne Nebo-SWU, stacja radiolokacyjna należąca do zestawu przeciwlotniczego S-400 oraz kompleks przeciwlotniczy Pancyr-S2.
Jak wynika z nagrań udostępnionych przez SBU, zniszczony został także dwumiejscowy samolot myśliwski MiG-31 wraz z podwieszonym uzbrojeniem. Maszyny tego typu są używane jako myśliwce przechwytujące średniego i dalekiego zasięgu, a w wersji MiG-31K – jako nosiciele pocisków hipersonicznych Ch-47M2 Kindżał.
Łączną wartość zniszczonego sprzętu strona ukraińska oceniła na co najmniej 150 mln dolarów.
Rosyjskie instalacje wojskowe na okupowanym Krymie i na wybrzeżu Morza Czarnego są regularnie atakowane przez ukraińskie drony lotnicze i morskie, także podwodne. 15 grudnia ukraiński dron podwodny prawdopodobnie poważnie uszkodził rosyjski okręt podwodny typu Warszawianka (Kilo w nomenklaturze NATO) w porcie w Noworosyjsku.
red/PAP/Facebook/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/748636-relacja-1395-dzien-wojny-na-ukrainie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.