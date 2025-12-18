Państwo Islamskie (IS) poinformowało za pomocą Telegrama, że masakra na plaży Bondi w Sydney jest „powodem do dumy”. Dżihadystyczna organizacja nie potwierdziła jednak, żeby była odpowiedzialna za ten akt terroru.
W zeszłym tygodniu dwaj mężczyźni, ojciec i syn, ostrzelali osoby obchodzące na plaży Bondi w Sydney żydowskie święto Chanuka. Zginęło 15 uczestników, a kilkadziesiąt osób zostało rannych. W samochodzie sprawców znaleziono flagę IS, a w serwisach społecznościowych odkryto nagrania wskazujące na powiązania jednego z mężczyzn z islamistycznym kaznodzieją.
W czasie ataku zginął jeden ze sprawców. Drugi został obezwładniony przez pochodzącego z Syrii uchodźcę Ahmeda al-Ahmeda i usłyszał 59 zarzutów, w tym 15 morderstw i dokonania aktu terroru.
Policja prowadzi śledztwo
Komisarz australijskiej policji Krissi Barrett oświadczyła dwa dni temu, że sprawcy inspirowali się ideologią IS. Dodała, że w listopadzie domniemani sprawcy odwiedzili Filipiny, a cel ich podróży jest przedmiotem śledztwa.
Na Filipinach działają islamistyczne organizacje powiązane z IS, głównie na południu wysypy Mindanao.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Masakra na plaży w Sydney. Napastnik usłyszał 59 zarzutów, w tym dokonania 15 morderstw. Drugi z agresorów nie przeżył
— Netanjahu oskarża premiera Australii o „dolewanie oliwy do ognia antysemityzmu”. Domaga się „ochrony wspólnot żydowskich”
— Wśród ofiar ataku na plaży Bondi w Sydney było dwoje Węgrów! Minister Szijjarto: Jedną z ofiar była ocalała z Holocaustu
— Zamach w Sydney. Premier Australii odpowiedział na oskarżenia Izraela. Utrzymał poparcie dla państwa Palestyny: Droga naprzód
Adam Bąkowski/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/748613-panstwo-islamskie-dumne-z-masakry-na-plazy-bondi-w-sydney
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.