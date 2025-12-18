Masakra na plaży Bondi w Sydney. 15 ofiar śmiertelnych, w tym dzieci. Kilkadziesiąt osób rannych. Państwo Islamskie wyraziło... dumę

Państwo Islamskie dumne z ataku terrorystycznego na plaży w Sydney. Na zdjęciu osoby podczas pogrzebu 10-letniej ofiary
Państwo Islamskie dumne z ataku terrorystycznego na plaży w Sydney. Na zdjęciu osoby podczas pogrzebu 10-letniej ofiary / autor: PAP/EPA

Państwo Islamskie (IS) poinformowało za pomocą Telegrama, że masakra na plaży Bondi w Sydney jest „powodem do dumy”. Dżihadystyczna organizacja nie potwierdziła jednak, żeby była odpowiedzialna za ten akt terroru.

W zeszłym tygodniu dwaj mężczyźni, ojciec i syn, ostrzelali osoby obchodzące na plaży Bondi w Sydney żydowskie święto Chanuka. Zginęło 15 uczestników, a kilkadziesiąt osób zostało rannych. W samochodzie sprawców znaleziono flagę IS, a w serwisach społecznościowych odkryto nagrania wskazujące na powiązania jednego z mężczyzn z islamistycznym kaznodzieją.

W czasie ataku zginął jeden ze sprawców. Drugi został obezwładniony przez pochodzącego z Syrii uchodźcę Ahmeda al-Ahmeda i usłyszał 59 zarzutów, w tym 15 morderstw i dokonania aktu terroru.

Policja prowadzi śledztwo

Komisarz australijskiej policji Krissi Barrett oświadczyła dwa dni temu, że sprawcy inspirowali się ideologią IS. Dodała, że w listopadzie domniemani sprawcy odwiedzili Filipiny, a cel ich podróży jest przedmiotem śledztwa.

Na Filipinach działają islamistyczne organizacje powiązane z IS, głównie na południu wysypy Mindanao.

Adam Bąkowski/PAP

