Na estońsko-rosyjskiej granicy doszło do incydentu z udziałem ludzi Kremla. Rosyjscy strażnicy przekroczyli linię kontrolną na rzece Narwie i zeszli na falochron znajdujący się po estońskiej stronie. Na ręce charge d’affaires Rosji w Estonii została złożona nota protestacyjna - poinformował szef estońskiego MSZ Margus Tsahkna.
Według szefa estońskiej dyplomacji najlepszą reakcją na rosyjskie testowanie granic jest dalsze wspieranie Ukrainy i zwiększenie presji politycznej oraz gospodarczej na Rosję.
Z relacji estońskich służb granicznych wynika, że rosyjscy funkcjonariusze przypłynęli poduszkowcem, a następnie spacerowali po kamiennym nasypie na rzece. Wkrótce po tym wrócili na swoją stronę. Do incydentu doszło u ujścia rzeki w okolicach Jeziora Pejpus (Czudzkiego) położonego na terenie dwóch krajów.
Motywy ich działania pozostają niejasne
— skomentował minister spraw wewnętrznych Igor Taro.
Niedopuszczalne zachowanie Rosjan
Dowództwo estońskiej straży skontaktowało się ze stroną rosyjską w sprawie incydentu, a zaplanowane spotkanie – jak przekazano – opóźniło się o dwie godziny z powodu „problemów technicznych” Rosjan.
Na podstawie tego, co usłyszeliśmy, możemy zaplanować dalsze kroki
— powiedział szef MSW na konferencji prasowej rządu, podkreślając, że takie działania rosyjskiej straży granicznej są całkowicie niedopuszczalne.
Odcinek granicy, na którym doszło do incydentu, pochodzi z czasów ZSRR, kiedy to stanowił granicę administracyjną między Estońską Socjalistyczną Republiką Radziecką a Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką Radziecką. Po odzyskaniu przez Estonię niepodległości stał się on linią kontroli granicznej między dwoma krajami. Estońskie władze oficjalnie uważają go za „tymczasową linię kontroli granicznej” ze względu na nieratyfikowaną dotąd umową graniczną między Rosją a Estonią.
Adam Bąkowski/PAP
