Tysiące rolników z całej Europy, również z Polski, zaprotestowało w Brukseli, gdzie odbywa się szczyt Unii Europejskiej, przeciwko unijnej polityce unijnej, w tym planowanej umowie handlowej z krajami Mercosur. Protest zaczął mieć gwałtowny przebieg i doszło do starć protestujących z policją, wybuchł pożar.
Na nagraniach zamieszczonych w sieci widać, że sytuacja na proteście wyszła spod kontroli. Uczestnicy demonstracji m.in. rzucali w policjantów ziemniakami, z kolei policjanci skorzystali m.in. z gazu łzawiącego i gazu pieprzowego, a także armatek wodnych, by rozproszyć demonstrujących.
Pożar w Brukseli
Rolnicy podpalili też m.in. opony, by zwrócić uwagę na swoje postulaty.
