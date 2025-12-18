WIDEO

Rolnicy desperacko próbują zwrócić uwagę na swój los! Policjanci w Brukseli użyli armatek wodnych, by rozproszyć demonstrujących

Tysiące rolników z całej Europy, również z Polski, zaprotestowało w Brukseli, gdzie odbywa się szczyt Unii Europejskiej, przeciwko unijnej polityce unijnej, w tym planowanej umowie handlowej z krajami Mercosur. Protest zaczął mieć gwałtowny przebieg i doszło do starć protestujących z policją, wybuchł pożar.

Na nagraniach zamieszczonych w sieci widać, że sytuacja na proteście wyszła spod kontroli. Uczestnicy demonstracji m.in. rzucali w policjantów ziemniakami, z kolei policjanci skorzystali m.in. z gazu łzawiącego i gazu pieprzowego, a także armatek wodnych, by rozproszyć demonstrujących.

Pożar w Brukseli

Rolnicy podpalili też m.in. opony, by zwrócić uwagę na swoje postulaty.

tkwl/X

