Prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva ostrzegł, że jeśli umowa handlowa między Unią Europejską a południowoamerykańskim blokiem handlowym Mercosur nie zostanie sfinalizowana w tym miesiącu, Brazylia nie podpisze już tej umowy.
Jeśli nie zrobimy tego teraz, Brazylia nie zawrze tej umowy, dopóki będę prezydentem. Jeśli powiedzą „nie”, od tej pory będziemy wobec nich twardzi. Zrobiliśmy wszystkie ustępstwa, na jakie mogła zgodzić się dyplomacja
— powiedział Lula podczas posiedzenia gabinetu.
Włochy i Francja przeciw Mercosur
Wcześniej Włochy i Francja oświadczyły, że nie są gotowe poprzeć umowy, co jest kłopotem dla Komisji Europejskiej, gdyż jej przewodnicząca Ursula von der Leyen ma pod koniec tego tygodnia udać się do Brazylii w celu podpisania porozumienia. Do umowy mają zastrzeżenia także Polska i Węgry.
Umowa z blokiem krajów Mercosur (Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Boliwia i Urugwaj) ustanowi preferencje celne dla niektórych produktów rolnych z tych państw, takich jak wołowina, drób, nabiał, cukier i etanol.
16 grudnia Parlament Europejski przegłosował wzmocnioną klauzulę ochronną do umowy handlowej z Mercosur. Ma ona pozwolić na szybszą reakcję Wspólnoty w razie spadku cen produktów takich jak wołowina i jaja wskutek importu z krajów tego bloku.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/748570-prezydent-brazylii-odgraza-sie-w-sprawie-umowy-mercosur
