Tysiące rolników z całej Europy przyjechało do Brukseli, aby protestować przeciwko umowie Unii Europejskiej z krajami Mercosuru. W tym samym czasie w stolicy Belgii odbywa się szczyt unijnych przywódców, na którym jednym z głównych tematów będzie właśnie umowa, która jak podkreśla wielu polityków, ekspertów, ale i samych rolników, może doprowadzić europejskie rolnictwo do katastrofy. W proteście uczestniczą również rolnicy z Polski.

Organizatorem protestu w Brukseli jest Copa-Cogeca – największa europejska organizacja zrzeszająca związki rolników i spółdzielnie. W mediach społecznościowych tej organizacji możemy przeczytać, że do stolicy Belgii zjechało 10 tysięcy rolników z 27 państw.

autor: PAP/EPA

Rolnicy już wczoraj wieczorem zaczęli gromadzić się przed Parlamentem Europejskim. Na ulicach Brukseli pojawiły się dziesiątki traktorów. Rolnicy zaczęli blokować jedną z głównych ulic prowadzących do siedzib instytucji unijnych, co zaskoczyło władze lokalne i wymusiło interwencje policji.

W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak jeden z rolników swoim traktorem próbuje staranować policyjną blokadę.

