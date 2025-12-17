Chłopiec w wieku 12 lat jest podejrzany o zastrzelenie 21-letniego mężczyzny w Malmoe, prawdopodobnie na zlecenie gangu. Szefowa szwedzkiej policji przyznała, że nie spotkała się z tak niskim wiekiem sprawcy.
Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem w dzielnicy Oxie. Według policji nastolatek śmiertelnie postrzelił siedzącego w samochodzie 21-latka, który wyszedł wcześniej z więzienia. W aucie przebywały jeszcze trzy inne osoby.
Gazeta „Sydsvenskan” podała w środę, powołując się na śledztwo, że dziecko samo zgłosiło się na policję. Chłopiec z uwagi na wiek poniżej 15 lat nie może odpowiadać przed sądem.
Policja przypuszcza, że pochodzący z innej części kraju nastolatek mógł zostać wynajęty za pieniądze przez członków gangu, prawdopodobnie za pośrednictwem internetowej aplikacji. Śledczy poszukują zleceniodawcy oraz wspólników.
„To straszne”
Do sprawy w środę odniosła się szefowa szwedzkiej policji Petra Lundh, która przyznała, że nie spotkała się z tak niskim wiekiem sprawcy morderstwa.
To straszne, jeśli masz 12 lat, to jesteś w szóstej klasie
— mówiła Lundh w Szwedzkim Radiu. Przypomniała, że dzieci w tym wieku były wcześniej wykorzystywane do podkładania materiałów wybuchowych lub transportu broni.
Morderstwo w Malmoe zbiegło się z trwającą w Szwecji debatą na temat możliwości osądzania i wymierzania kary pozbawienia wolności w przypadku dzieci mających 13-15 lat. Taką reformę przygotowuje rząd Szwecji, ma ona wejść w życie 1 lipca 2026 r. Służba Więzienna przygotowuje specjalne oddziały więzienne dla młodocianych przestępców, co spotyka się z krytyką obrońców praw dzieci. Niektórzy eksperci uważają, że obniżenie wieku karalności spowoduje, że do przestępstw będą wynajmowane coraz młodsze dzieci.
kk/PAP
