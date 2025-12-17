Ważne stanowisko! Meloni ws. umowy z Mercosurem: "Podpisanie takiego porozumienia w tym momencie jest przedwczesne"

  • Świat
  • opublikowano:
Premier Włoch Giorgia Meloni / autor: YT: Giorgia Meloni News
Premier Włoch Giorgia Meloni / autor: YT: Giorgia Meloni News

Uważamy, że podpisanie porozumienia w najbliższych dniach, co rozważano, jest wciąż przedwczesne. Trzeba poczekać na to, aż dopracowany będzie pakiet dodatkowych kroków w ramach ochrony naszego sektora rolnego, a następnie zostanie zilustrowany i przedyskutowany z naszymi rolnikami” - powiedziała w parlamencie Giorgia Meloni, premier Włoch, odnosząc się do porozumienia UE-Mercosur. Sprzeciw wobec tej umowy zadeklarował już prezydent Francji Emmanuel Macron. Włochy mogą pokrzyżować plany przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która szykuje się, aby podpisać umowę z Mercosurem już w sobotę 20 grudnia podczas wizyty w Brazylii- podaje Politico.

Premier Włoch Giorgia Meloni uznała, że przedwczesne jest mówienie o możliwości podpisania porozumienia z blokiem Mercosur w najbliższych dniach. W wystąpieniu w parlamencie w środę podkreśliła, że konieczny jest pakiet dodatkowych kroków na rzecz ochrony rolnictwa. Włochy są jednym z krajów zgłaszających zastrzeżenia do umowy Unii Europejskiej z Mercosur, międzynarodową organizacją gospodarczą Ameryki Południowej, zrzeszającą Argentynę, Brazylię, Paragwaj, Urugwaj, Boliwię.

Zdecydowane stanowisko Włoch

Szefowa włoskiego rządu powiedziała w Izbie Deputowanych w Rzymie:

Uważamy, że podpisanie porozumienia w najbliższych dniach, co rozważano, jest wciąż przedwczesne. Trzeba poczekać na to, aż dopracowany będzie pakiet dodatkowych kroków w ramach ochrony naszego sektora rolnego, a następnie zostanie zilustrowany i przedyskutowany z naszymi rolnikami.

To nie oznacza, że Włochy zamierzają blokować lub się sprzeciwiać, ale chcą zaaprobować porozumienie dopiero wtedy, kiedy będzie zawierać wzajemne gwarancje dla naszego sektora rolnego

— wyjaśniła.

Bardzo ufam, że wraz z początkiem nowego roku wszystkie te warunki zostaną spełnione

— zadeklarowała.

Również szef włoskiego MSZ, wicepremier Antonio Tajani powiedział dziś o możliwości podpisania porozumienia w styczniu.

Von der Leyen będzie zawiedziona?

Przypomnijmy, że sprzeciw wobec porozumienia UE-Mercosur wyraził już wcześniej Emmanuel Macron, prezydent Francji.

Gdyby władze europejskie wyraziły chęć przeforsowania tego, Francja zdecydowanie by się temu sprzeciwiła

— w taki sposób stanowisko Macrona przedstawiła rzecznik rządu Francji Maud Bregeon, cytowana na łamach Politico.

Na pilnym przeforsowaniu porozumienia zależy przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen, którac chciałaby już w najbliższą sobotę 20 grudnia podpsiać umowę w Brazylii.

Premier Włoch Giorgia Meloni powiedziała dzisiaj, że jest za wcześnie na sfinalizowanie umowy handlowej między UE a Mercosurem z powodu niewystarczającej ochrony rolników. Ponieważ Francja apeluje o odroczenie głosowania, niezdecydowanie Włoch może uniemożliwić uzyskanie kwalifikowanej większości (15 krajów reprezentujących 65 proc. populacji UE) niezbędnej do zatwierdzenia umowy. To z kolei w ostatniej chwili pokrzyżowałoby plan Ursuli von der Leyen, aby w sobotę polecieć do Brazylii i podpisać umowę

— pisze na portalu X europoseł Konfederacji Anna Bryłka, streszczając artykuł w serwisie Politico.

CZYTAJ TAKŻE:

-Tusk dalej będzie udawał, że nie ma szans na mniejszość blokującą? Macron jasno! Francja zagłosuje przeciw umowie z Mercosur

-Francja walczy o opóźnienie umowy z Mercosurem! Kamiński: Ekipa Tuska już się poddała, a Paryż stawia KE konkretne żądania

PAP/Politico/X/Joanna Jaszczuk

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych