Premier Włoch Giorgia Meloni uznała, że przedwczesne jest mówienie o możliwości podpisania porozumienia z blokiem Mercosur w najbliższych dniach. W wystąpieniu w parlamencie w środę podkreśliła, że konieczny jest pakiet dodatkowych kroków na rzecz ochrony rolnictwa. Włochy są jednym z krajów zgłaszających zastrzeżenia do umowy Unii Europejskiej z Mercosur, międzynarodową organizacją gospodarczą Ameryki Południowej, zrzeszającą Argentynę, Brazylię, Paragwaj, Urugwaj, Boliwię.
Zdecydowane stanowisko Włoch
Szefowa włoskiego rządu powiedziała w Izbie Deputowanych w Rzymie:
Uważamy, że podpisanie porozumienia w najbliższych dniach, co rozważano, jest wciąż przedwczesne. Trzeba poczekać na to, aż dopracowany będzie pakiet dodatkowych kroków w ramach ochrony naszego sektora rolnego, a następnie zostanie zilustrowany i przedyskutowany z naszymi rolnikami.
To nie oznacza, że Włochy zamierzają blokować lub się sprzeciwiać, ale chcą zaaprobować porozumienie dopiero wtedy, kiedy będzie zawierać wzajemne gwarancje dla naszego sektora rolnego
— wyjaśniła.
Bardzo ufam, że wraz z początkiem nowego roku wszystkie te warunki zostaną spełnione
— zadeklarowała.
Również szef włoskiego MSZ, wicepremier Antonio Tajani powiedział dziś o możliwości podpisania porozumienia w styczniu.
Von der Leyen będzie zawiedziona?
Przypomnijmy, że sprzeciw wobec porozumienia UE-Mercosur wyraził już wcześniej Emmanuel Macron, prezydent Francji.
Gdyby władze europejskie wyraziły chęć przeforsowania tego, Francja zdecydowanie by się temu sprzeciwiła
— w taki sposób stanowisko Macrona przedstawiła rzecznik rządu Francji Maud Bregeon, cytowana na łamach Politico.
Na pilnym przeforsowaniu porozumienia zależy przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen, którac chciałaby już w najbliższą sobotę 20 grudnia podpsiać umowę w Brazylii.
Premier Włoch Giorgia Meloni powiedziała dzisiaj, że jest za wcześnie na sfinalizowanie umowy handlowej między UE a Mercosurem z powodu niewystarczającej ochrony rolników. Ponieważ Francja apeluje o odroczenie głosowania, niezdecydowanie Włoch może uniemożliwić uzyskanie kwalifikowanej większości (15 krajów reprezentujących 65 proc. populacji UE) niezbędnej do zatwierdzenia umowy. To z kolei w ostatniej chwili pokrzyżowałoby plan Ursuli von der Leyen, aby w sobotę polecieć do Brazylii i podpisać umowę
— pisze na portalu X europoseł Konfederacji Anna Bryłka, streszczając artykuł w serwisie Politico.
