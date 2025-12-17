Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział na spotkaniu z rządem, że Paryż będzie się stanowczo sprzeciwiał w przypadku, gdyby instytucje europejskie chciały przeforsować umowę handlową z blokiem Mercosur. Wypowiedzi Macrona przekazała rzeczniczka rządu Maude Bregeon.
Jak relacjonowała rzeczniczka, Macron uważa, iż wciąż nie ma wystarczającej jasności, jeśli chodzi o trzy żądania Francji dotyczące porozumienia. Francja - jak dodała Bregeon - oczekuje na stanowisko Włoch w celu zwiększenia presji na UE, by przyjęcie umowy przełożono na rok 2026.
Rząd Francji poinformował, że poprosił UE o odroczenie grudniowych terminów dotyczących umowy z Mercosurem. W ocenie Paryża nie ma obecnie warunków, by mogło się odbyć głosowanie państw unijnych w sprawie tego porozumienia.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. PE przegłosował „klauzulę ochronną” ws. Mercosur. Wiśniewska: „Mechanizmy będą absolutnie niewystarczające”
Trzy pytania
Francja chce odpowiedzi na trzy swoje żądania dotyczące tego porozumienia. Chodzi o mechanizmy zabezpieczające, kontrole i działania symetryczne. Mechanizmy zabezpieczające miałyby sprawić, że preferencje dla produktów z Mercosur będzie można wycofać, jeśli dojdzie do gwałtownego wzrostu importu lub spadku cen. Paryż domaga się również skuteczniejszych kontroli, aby zapewnić, że produkty z importu spełniają normy europejskie. Francja chce ponadto kroków symetrycznych, które miałyby zapewnić, że pestycydy niedozwolone w UE będą też zakazane w produktach pochodzących z krajów bloku Mercosur.
CZYTAJ TAKŻE: PE przyjął klauzulę ochroną do umowy z Mercosurem. To zasłona dymna? Müller: To polityczna fikcja, która ma uspokoić opinię publiczną
Polska bezczynność
Polski rząd nie robi nic, aby powstrzymać szkodliwą umowę z Mercosur. Koalicja 13 grudnia próbowała udawać (zwłaszcza w czasach kampanii przed wyborami prezydenckimi), że jest przeciw tej szkodliwej dla polskiego rolnictwa umowie, ale nie podjęła się wysiłku jej zablokowania, przekonując, że nie ma do tego większości. Okazuje się jednak, że można było na ten temat rozmawiać z Francją. Teraz Francja z nadzieją patrzy na Włochy, w pomoc Polski w tej sprawie nie wierzy?
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/748514-macron-jasno-francja-zaglosuje-przeciw-umowie-z-mercosur
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.