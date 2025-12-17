WIDEO

W paryskim Disneylandzie odbył się protest pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie czystości na terenie parku. Przy wejściu do kompleksu rozsypano śmieci.

Nie tak wizytę w parku rozrywki wyobrażali sobie odwiedzający, którzy 13 grudnia zdecydowali się spędzić pierwszy dzień weekendu na terenie paryskiego Disneylandu. Okazało się, że tego dnia protest przeprowadzili pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości.

Protest pracowników firmy Onet

Odwiedzający paryski Disneyland spotkali się z rozrzuconymi śmieciami, które były efektem protestu pracowników firmy Onet.

Pracownicy ONET, którzy działają w większości parków i hoteli Disneyland Paris, rozpoczęli ranek 13 grudnia 2025 roku, od protestu przy wejściu do parku

– informuje portal wdwnt.com.

ONET Cleaning and Associated Services jest głównym zewnętrznym wykonawcą czyszczenia i konserwacji Disneylandu w Paryżu

– czytamy.

Jak widzimy na nagraniu sprzed wejścia do parku, pracownicy ubrani w odblaskowe stroje stoją pośród porozrzucanych śmierci i porwanych plastikowych worków, którzy rytmicznie uderzają w śmietniki.

insidethemagic.net/wdwnt.com/disneydining.com/Tomasz Karpowicz

