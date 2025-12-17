W paryskim Disneylandzie odbył się protest pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie czystości na terenie parku. Przy wejściu do kompleksu rozsypano śmieci.
Nie tak wizytę w parku rozrywki wyobrażali sobie odwiedzający, którzy 13 grudnia zdecydowali się spędzić pierwszy dzień weekendu na terenie paryskiego Disneylandu. Okazało się, że tego dnia protest przeprowadzili pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości.
Protest pracowników firmy Onet
Odwiedzający paryski Disneyland spotkali się z rozrzuconymi śmieciami, które były efektem protestu pracowników firmy Onet.
Pracownicy ONET, którzy działają w większości parków i hoteli Disneyland Paris, rozpoczęli ranek 13 grudnia 2025 roku, od protestu przy wejściu do parku
– informuje portal wdwnt.com.
ONET Cleaning and Associated Services jest głównym zewnętrznym wykonawcą czyszczenia i konserwacji Disneylandu w Paryżu
– czytamy.
Jak widzimy na nagraniu sprzed wejścia do parku, pracownicy ubrani w odblaskowe stroje stoją pośród porozrzucanych śmierci i porwanych plastikowych worków, którzy rytmicznie uderzają w śmietniki.
insidethemagic.net/wdwnt.com/disneydining.com/Tomasz Karpowicz
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/748506-smieci-zamiast-myszki-miki-to-spotkalo-gosci-disneylandu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.