Masakra na plaży w Sydney. Napastnik usłyszał 59 zarzutów, w tym dokonania 15 morderstw. Drugi z agresorów nie przeżył

Masakra na plaży w Sydney, morderca usłyszał 59 zarzutów.
Masakra na plaży w Sydney, morderca usłyszał 59 zarzutów. Na zdjęciu fotografie ofiar, które poniosły śmierć z rąk zamachowców / autor: PAP/EPA

Australijska policja przekazała, że napastnik, który dokonał masakry na plaży Bondi w Sydney usłyszał 59 zarzutów - w tym 15 morderstw oraz aktów terroru. Drugi z mężczyzn nie przeżył.

Zarzuty obejmują m.in. 15 zarzutów morderstwa, dokonania zamachu terrorystycznego i 40 przypadków spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z zamiarem zabójstwa. Według śledczych wstępne przesłanki wskazują na atak terrorystyczny inspirowany dżihadystyczną organizacją Państwo Islamskie (IS).

Napastnik Naveed Akram usłyszał zarzuty po wybudzeniu ze śpiączki, w której pozostawał po postrzeleniu przez policję. Jego ojciec Sajid Akram zginął wskutek interwencji policji na plaży.

Potrzebujemy odpowiedzi”

Były minister skarbu Josh Frydenbert, który uczestniczył w złożeniu hołdu zabitym na plaży Bondi, zażądał, by władze zaczęły przeciwdziałać antysemityzmowi - podał portal ABC Australia. Domagał się zakazu działalności duchownych posługujących się mową nienawiści i organizacji ekstremistycznych, którym, jego zdaniem, pozwolono rozwijać się w Australii.

Zatrzymajcie te protesty. Od dwóch i pół roku znosimy codzienne protesty, które stały się inkubatorami nienawiści

— oświadczył, odnosząc się do antyizraelskich demonstracji przeciw operacji wojskowej Izraela rozpoczętej w Strefie Gazy po ataku Hamasu w październiku 2023 r.

Potrzebujemy odpowiedzi, potrzebujemy rozwiązań, potrzebujemy działań

— podkreślił.

Australijska Narodowa Rada Imamów potępiła IS, oświadczając, że ideologia tej organizacji terrorystycznej „jest zła i zakorzeniona w przemocy i terrorze” oraz „nie ma nic wspólnego z islamską etyką ani naukami, które kładą nacisk na świętość życia, sprawiedliwość i miłosierdzie”.

Adam Bąkowski/PAP

