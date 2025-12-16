Trwa 1393. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Środa, 17 grudnia 2025 r.
00:01. „Economist”: oceny negocjacji pokojowych w Berlinie są zbyt optymistyczne
Po kolejnej rundzie negocjacji w sprawie pokoju na Ukrainie, które odbyły się w Berlinie, tygodnik „Economist” pisze, że oceny tych rozmów, jakie wygłosili urzędnicy i przywódcy, są zbyt optymistyczne, a pokładanie wiary w gwarancje bezpieczeństwa USA dla Kijowa jest pochopne.
15 grudnia zakończyła się dwudniowa runda negocjacji, w której uczestniczyła delegacja Ukrainy wraz z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner. Gospodarzem rozmów był kanclerz Niemiec Friedrich Merz, który po zakończeniu spotkania ocenił, że po raz pierwszy od początku wojny widać szanse na rozejm w Ukrainie.
„Economist” zwraca uwagę, że Witkoff i Kushner wydają się przekonani, iż Kreml zaakceptuje gwarancje pokojowe dla Ukrainy, a porozumienia handlowe z Rosją staną się kolejnym ogniwem tych gwarancji. Jeden z przedstawicieli USA nalegał w rozmowach, że „nie ma takiej rzeczy jak stali sojusznicy czy stali wrogowie”.
