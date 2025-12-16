NA ŻYWO

RELACJA. 1393. dzień wojny na Ukrainie. „Economist”: oceny negocjacji pokojowych w Berlinie są zbyt optymistyczne

  • Świat
  • opublikowano:
Wołodymyr Zełenski / autor: PAP/EPA
Wołodymyr Zełenski / autor: PAP/EPA

Trwa 1393. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu

Środa, 17 grudnia 2025 r.

00:01. „Economist”: oceny negocjacji pokojowych w Berlinie są zbyt optymistyczne

Po kolejnej rundzie negocjacji w sprawie pokoju na Ukrainie, które odbyły się w Berlinie, tygodnik „Economist” pisze, że oceny tych rozmów, jakie wygłosili urzędnicy i przywódcy, są zbyt optymistyczne, a pokładanie wiary w gwarancje bezpieczeństwa USA dla Kijowa jest pochopne.

15 grudnia zakończyła się dwudniowa runda negocjacji, w której uczestniczyła delegacja Ukrainy wraz z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner. Gospodarzem rozmów był kanclerz Niemiec Friedrich Merz, który po zakończeniu spotkania ocenił, że po raz pierwszy od początku wojny widać szanse na rozejm w Ukrainie.

„Economist” zwraca uwagę, że Witkoff i Kushner wydają się przekonani, iż Kreml zaakceptuje gwarancje pokojowe dla Ukrainy, a porozumienia handlowe z Rosją staną się kolejnym ogniwem tych gwarancji. Jeden z przedstawicieli USA nalegał w rozmowach, że „nie ma takiej rzeczy jak stali sojusznicy czy stali wrogowie”.

red/PAP/X/FB

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych