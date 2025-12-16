Netanjahu oskarża premiera Australii o "dolewanie oliwy do ognia antysemityzmu". Domaga się "ochrony wspólnot żydowskich"

*Premier Izraela Benjamin Netanjahu oznajmił w nagraniu wideo, że „żąda, by władze państw Zachodu” podjęły walkę z antysemityzmem / autor: EPA/ROUNAK AMINI AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT Dostawca: PAP/EPA. AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT
*Premier Izraela Benjamin Netanjahu oznajmił w nagraniu wideo, że „żąda, by władze państw Zachodu” podjęły walkę z antysemityzmem / autor: EPA/ROUNAK AMINI AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT Dostawca: PAP/EPA. AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Premier Izraela Benjamin Netanjahu oznajmił w nagraniu wideo, że „żąda, by władze państw Zachodu” podjęły walkę z antysemityzmem i zapewniły bezpieczeństwo wspólnotom żydowskim na świecie.

Dwa dni po masakrze w Australii Netanjahu ogłosił, że domaga się od rządów państw zachodnich, by „zwracały uwagę na ostrzeżenia” Izraela.

Domagam się, by podjęły działania już teraz

— dodał.

CZYTAJ TAKŻE: Zamach w Sydney. Premier Australii odpowiedział na oskarżenia Izraela. Utrzymał poparcie dla państwa Palestyny: Droga naprzód

Zamach w Sydney

Celem zamachu w Sydney, w którym zginęło 15 osób oraz jeden z napastników, a 42 zostały ranne, była lokalna społeczność żydowska, która na plaży Bondi obchodziła uroczyście pierwszy dzień Chanuki.

CZYTAJ TAKŻE: Prezydent Nawrocki potępił zamach terrorystyczny w Sydney. „Wyrazy współczucia kieruję do rodzin ofiar tej niewyobrażalnej zbrodni”

Oskarżenia Netanjahu

Netanjahu oświadczył, że ostrzegł premiera Australii Anthony’ego Albanese, że polityka prowadzona w jego kraju podsyca antysemityzm.

Oskarżył też Australię o „dolewanie oliwy do ognia antysemityzmu” i brak zdecydowanych kroków w walce z tym zjawiskiem. Przekonywał, że uznanie Palestyny przez australijski rząd po ataku palestyńskiej grupy terrorystycznej Hamas na Izrael w 2023 roku jest jak „nagroda za masakrę”.

CZYTAJ TAKŻE: Masakra w Sydney. Tłum uciekał w popłochu przed zabójcami. Bohaterski mężczyzna rzucił się na jednego z napastników i stoczył z nim walkę

Adrian Siwek/PAP

