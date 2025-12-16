Premier Izraela Benjamin Netanjahu oznajmił w nagraniu wideo, że „żąda, by władze państw Zachodu” podjęły walkę z antysemityzmem i zapewniły bezpieczeństwo wspólnotom żydowskim na świecie.
Dwa dni po masakrze w Australii Netanjahu ogłosił, że domaga się od rządów państw zachodnich, by „zwracały uwagę na ostrzeżenia” Izraela.
Domagam się, by podjęły działania już teraz
— dodał.
Zamach w Sydney
Celem zamachu w Sydney, w którym zginęło 15 osób oraz jeden z napastników, a 42 zostały ranne, była lokalna społeczność żydowska, która na plaży Bondi obchodziła uroczyście pierwszy dzień Chanuki.
Oskarżenia Netanjahu
Netanjahu oświadczył, że ostrzegł premiera Australii Anthony’ego Albanese, że polityka prowadzona w jego kraju podsyca antysemityzm.
Oskarżył też Australię o „dolewanie oliwy do ognia antysemityzmu” i brak zdecydowanych kroków w walce z tym zjawiskiem. Przekonywał, że uznanie Palestyny przez australijski rząd po ataku palestyńskiej grupy terrorystycznej Hamas na Izrael w 2023 roku jest jak „nagroda za masakrę”.
