Do głośnej awantury doszło podczas posiedzenia ukraińskiej Rady Najwyższej. Posłanka Mariana Bezugla zablokowała mównicę, na której wcześniej rozwiesiła kartki z hasłami wzywającymi do zmian w armii i dymisji głównodowodzącego generała Ołeksandra Syrskiego. Na jej działania zareagował inny z parlamentarzystów, co zakończyło się szarpaniną, a ostatecznie przerwaniem obrad.
Bezgula pojawiła się na mównicy kilkanaście minut po otwarciu sesji plenarnej Rady Najwyższej Ukrainy. Za pomocą taśmy przykleiła do mównicy kartki z hasłami wzywającymi do zmian w armii i dymisji gen. Syrskiego.
Przywołać do porządku posłankę próbował przewodniczący Rusłan Stefanczuk, ale nie przyniosło to efektu. Podczas wykonywania hymnu narodowego do mównicy, którą wciąż zajmowała Bezugla, podszedł inny z posłów - Serhij Taruta, który zaczął zrywać przyklejone przez posłanką karki. Taruta jednak na tym nie poprzestał, bo próbował również wyrwać z rąk posłanki jej notatki. W tym momencie doszło do szarpaniny.
Kłótnia była na tyle duża, że nie dało się dalej prowadzić obrad, więc Stefanczuk musiał zarządzić przerwę.
Interia/X/Oprac. Kamil Kwiatek
