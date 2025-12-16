Elon Musk zaczął wspierać dużymi sumami kampanie wyborcze Republikanów walczących o miejsca w Izbie Reprezentantów i w Senacie w wyborach środka kadencji do Kongresu w 2026 roku. Poprawiły się też stosunki miliardera z prezydentem USA Donaldem Trumpem - relacjonuje portal Axios.
Po publicznym sporze z Trumpem dotyczącym ustawy o cięciach podatkowych i wydatkach Musk w lipcu zapowiedział powstanie ugrupowania politycznego - Partii Ameryki.
Teraz jednak miliarder pozycjonuje się jako „tradycyjny megadarczyńca Republikanów, finansujący sztaby wyborcze partii i jej (organizacje) super PAC” - przekazuje Axios.
Super PAC (Political Action Committee) to komitet wyborczy, który nie przekazuje zebranych pieniędzy sztabowi kandydata, lecz sam przeznacza je na akcje, mające go wesprzeć podczas kampanii wyborczej.
Wsparcie Muska
Nie wiadomo na razie, których konkretnie republikańskich polityków wspiera Musk ani jakie sumy przeznacza na ich kampanie; raporty finansowe sztabów wyborczych pojawią się dopiero w styczniu. Tak czy inaczej - komentuje portal - środki wyasygnowane przez miliardera będą niezwykle ważną pomocą dla Republikanów, którzy walczą o zachowanie przewagi w Izbie Reprezentantów.
Prezes SpaceX i Tesli był najważniejszym darczyńcą podczas wyborów w 2024 roku, kiedy to na wsparcie Republikanów, a przede wszystkim Trumpa, przeznaczył 291,5 mln dol.
Relacje z Vance’m
Musk zwiększył pomoc dla Republikanów po wspólnym obiedzie z wiceprezydentem J.D. Vance’em i szefową personelu Białego Domu Susie Wiles; na przyjęciu zorganizowanym przez Vance’a w listopadzie w jego rezydencji był również asystent Muska odpowiedzialny za jego wydatki na cele polityczne Jared Birchall - relacjonuje Axios.
Portal ocenia, że o ponownym zbliżeniu miliardera z Trumpem świadczy fakt, że był on w listopadzie zaproszony do Białego Domu na oficjalne przyjęcie dla następcy saudyjskiego tronu i de facto władcy królestwa księcia Mohammeda bin Salmana.
W sierpniu „Wall Street Journal” poinformował, że Musk po cichu wstrzymuje swoje plany utworzenia partii politycznej w USA i zaczął poświęcać więcej uwagi budowaniu relacji z Vance’em; przyznał też w rozmowach ze współpracownikami, że utworzenie partii politycznej zaszkodziłoby jego relacjom z tym politykiem.
Musk, najbogatszy człowiek świata, poinformował osoby zbliżone do wiceprezydenta, że rozważa wykorzystanie części swoich zasobów finansowych na wsparcie dla niego, jeśli zdecyduje się kandydować na prezydenta w 2028 roku.
Adrian Siwek/PAP
