Lider AFD Alice Weidel najpopularniejszą niemiecką polityk wśród kobiet. Na zdjęciu niemiecki Bundestag / autor: Fratria

Lider AfD Alice Weidel jest obecnie najpopularniejszą polityk w Niemczech - wynika z sondażu Insa dla „Bilda”. Badanie pokazuje też utrzymującą się wysoką pozycję AfD w ogólnokrajowych badaniach poparcia.

Drugie miejsce w zestawieniu zajął lider CSU, bawarskiej siostrzanej partii CDU, Markus Soeder, który w zeszłym tygodniu został ponownie wybrany na przewodniczącego ugrupowania.

Kolejne pozycje przypadły premierowi Nadrenii Północnej-Westfalii Hendrikowi Wuestowi (CDU) oraz szefowi MSW Niemiec Alexandrowi Dobrindtowi (CSU), który w ostatnich miesiącach był jednym z głównych architektów zaostrzonej polityki migracyjnej rządu Friedricha Merza.

Sam kanclerz uplasował się na przedostatnim, 19. miejscu rankingu. Niżej oceniony został jedynie przewodniczący frakcji chadeków w Bundestagu Jens Spahn, który od tygodni mierzy się z zarzutami dotyczącymi nieprawidłowości przy przydzielaniu kontraktów na zakup maseczek ochronnych w czasie pandemii COVID-19.

Weidel najpopularniejsza

Wśród kobiet w niemieckiej polityce najpopularniejsza jest Weidel. Lider Alternatywy dla Niemiec (AfD) wyprzedziła m.in. przewodniczącą Bundestagu Julię Kloeckner oraz minister pracy i współprzewodniczącą SPD Baerbel Bas.

Najnowszy sondaż wskazuje na utrzymującą się niewielką przewagę AfD, którą popiera 26 proc. respondentów. Tuż za nią znalazł się chadecki blok CDU/CSU z wynikiem 25 proc. Na dalszych pozycjach uplasowały się SPD (14 proc.) oraz Zieloni i Lewica, cieszące się poparciem po 10,5 proc. badanych.

AfD od wielu tygodni notuje rekordowe wyniki w ogólnokrajowych sondażach, a jej poparcie stabilizuje się na poziomie około 25 proc.

Adam Bąkowski/PAP

