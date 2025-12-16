Runęła Statua Wolności. Ale nie ta znajdująca się w Nowym Jorku, którą zna cały świat, ale jej kopia, która znajdowała się gminie Guaiba w Brazylii. Statua, która była ustawiona na parkingu tuż obok centrum handlowego, przewróciła się w wyniku silnie wiejącego wiatru.
Mający 24 metry wysokości pomnik runął z powodu silnego wiatru. Wcześniej zapowiadano, że w regionie Guaiba należy spodziewać się podmuchów przekraczających 90 km/h.
Na szczęście upadający pomnik nikomu nie wyrządził krzywdy. W momencie, kiedy statua runęła, parking był niemal pusty.
Natychmiast po zdarzeniu na miejscu pojawili się specjaliści, którzy zajęli się demontażem zawalonej konstrukcji. Obiekt, jak przekazała firma na której terenie znajdował się monument, przekazała, że obiekt posiadał pełną dokumentację techniczną.
Po tym, jak zostaną ustalone przyczyny upadku monumentu, podjęta ma być decyzja czy statua ponownie stanie w tym miejscu.
Polsat NEWS/X/Oprac. Kamil Kwiatek
