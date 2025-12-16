Prezydent Wołodymyr Zełenski, który wziął udział w podpisaniu dokumentów w sprawie powołania międzynarodowej komisji ds. roszczeń dla Ukrainy, oświadczył, że Rosja musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności za „zbrodnię agresji” przeciw Ukrainie.
W Hadze, na międzynarodowej konferencji pod auspicjami Rady Europy, podpisano konwencję i inne dokumenty w sprawie powołania międzynarodowej komisji ds. roszczeń dla Ukrainy. To część mechanizmu, mającego umożliwić odszkodowania dla Ukrainy za straty spowodowane agresją Rosji.
Przyszła komisja będzie rozstrzygać roszczenia wpisane do już istniejącego w ramach RE rejestru strat spowodowanych agresją rosyjską. Do tej pory do rejestru, powołanego w 2023 roku, napłynęło 80 tys. skarg, złożonych przez osoby fizyczne, instytucje państwowe i organizacje.
W pracach nad projektem konwencji wzięło udział ponad 50 państw. Wejdzie ona w życie po ratyfikowaniu przez 25 sygnatariuszy i zapewnieniu odpowiedniego finansowania.
„Holandia będzie siedzibą komisji”
Zełenski zabrał głos przed konferencją w sprawie powołania międzynarodowej komisji, która ma zajmować się weryfikacją strat wojennych i roszczeń odszkodowawczych wobec Rosji.
Holandia będzie siedzibą komisji
— poinformował szef holenderskiej dyplomacji David van Weel, podkreślając, że jej zadaniem będzie przede wszystkim ustalenie i potwierdzenie roszczeń, bez gwarancji ich późniejszej wypłaty.
Później Zełenski przemawiał również w parlamencie w Hadze. Podkreślił, że wsparcie sojuszników jest dziś dla Ukrainy równie ważne jak na początku rosyjskiej inwazji w 2022 roku. Zaznaczył, że sprawiedliwość musi być kluczowym elementem zakończenia wojny i ponownie wezwał do rozliczenia Rosji za wyrządzone szkody, nawiązując m.in. do zestrzelenia w 2014 r. przez rosyjskie wojsko samolotu lotu MH17, gdzie większość ofiar to obywatele Holandii.
Wystąpienie zostało przyjęte przez większość deputowanych owacją na stojąco. W obradach nie uczestniczyła partia Forum na rzecz Demokracji (FvD) – prawicowe ugrupowanie, które zbojkotowało przemówienie ukraińskiego prezydenta.
Kallas: UE zapewni do 1 mln euro
Szefowa dyplomacji Unii Europejskiej Kaja Kallas poinformowała, że UE zapewni do 1 mln euro na prace przygotowawcze międzynarodowej komisji ds. roszczeń dla Ukrainy.
W wystąpieniu w Hadze Kallas podkreśliła, że skala zniszczeń i skutków dla obywateli Ukrainy w wojnie prowadzonej przez Rosję jest niewyobrażalna.
Wśród komisji ds. roszczeń, które były powoływane w przeszłości, obecna, dla Ukrainy, wydaje się „najbardziej ambitna, ale też również najtrudniejsza do wdrożenia”
— przyznała.
