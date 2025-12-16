Rumunia zagrożona epidemią? Pracownice SPA zarażone trądem. Kolejne osoby zostały poddane profilaktycznemu leczeniu

Rumuńska stacja telewizyjna Stirile Pro TV poinformowała, że dwie indonezyjskie siostry, które pracują w salonie masażu w Kluż są zarażone trąde. Dwie kolejne osoby zostały poddane leczeniu profilaktycznemu.

Zarażone kobiety odwiedziły we wrześniu dom na Bali. Po powrocie okazało się, że u ich matki zdiagnozowano trąd - chorobę wywołana przez prątki Mycobacterium leprae. Rumuński szpital zakaźny potwierdził zakażenie i rozpoczął antybiotykoterapię. Jest to pierwszy od ponad 40 lat potwierdzony przypadek trądu w Rumunii.

Rumuński minister zdrowia Alexandru Rogobete zapewnił, że władze monitorują sytuację epidemiologiczną i zaapelował o spokój.

Nie ma ryzyka szybkiego rozprzestrzenienia się choroby. Do przeniesienia zakażenie wymagany jest długotrwały kontakt fizyczny

— powiedział.

O przypadku trądu - pierwszym od 1993 r. - powiadomiły również władze Chorwacji. Chorym jest Nepalczyk, pracujący w Chorwacji od dwóch lat. Portal 24sata podkreślił, że nie ma zagrożenia epidemią.

Kto się może zarazić trądem?

Aby się zarazić konieczny jest długotrwały i bliski kontakt - jak mieszkanie w tym samym domu, spanie w tym samym łóżku i złe warunki bytowe. Z pewnością nie można zarazić się trądem od kogoś na ulicy

— powiedział specjalista chorób zakaźnych Bruno Barszić.

Na zakażenie trądem narażeni są przede wszystkim mieszkańcy krajów o klimacie tropikalnym i subtropikalnym. Najwięcej przypadków pojawia się w Indiach, Indonezji i Brazylii. W ubiegłym roku - jak powiadomiła Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) - na świecie odnotowano 172 tys. nowych przypadków, z czego 40 proc. dotyczyło kobiet, a 5,4 proc - dzieci.

Trąd, przewlekła choroba zakaźna, atakuje głównie skórę, nerwy obwodowe, błonę śluzową górnych dróg oddechowych oraz oczy. Nieleczona może prowadzić do niepełnosprawności - informuje na swojej stronie WHO. Leczenie polega na jak najwcześniejszej terapii wielolekowej.

