Zabójstwo gwiazd Hollywood. Policja zatrzymała syna ofiar. "Pod zarzutem morderstwa, bez możliwości zwolnienia za kaucją"

Wieniec kwiatów z nazwiskiem zamordowanego Boba Reinera w Alei Gwiazd w Los Angeles - przy jego gwieździe w Hollywood
Wieniec kwiatów z nazwiskiem zamordowanego Boba Reinera w Alei Gwiazd w Los Angeles - przy jego gwieździe w Hollywood / autor: PAP/EPA

Policja w Los Angeles poinformowała, że za śmierć reżysera Roba Reinera i jego żony Michele odpowiada ich syn Nick Reiner. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut morderstwa.

Nick Reiner został zatrzymany przez policję dwa dni temu wieczorem czasu miejscowego i aresztowany pod zarzutem morderstwa, bez możliwości zwolnienia za kaucją

— poinformowała policja na swojej stronie internetowej.

Dziś sprawa ma zostać przekazana prokuraturze okręgowej hrabstwa Los Angeles.

Amerykański reżyser, aktor Rob Reiner i jego żona Michele zostali znalezieni martwi w w swoim domu w Los Angeles.

Kłótnia Reinera z synem

Według stacji CNN, która powołała się na swoje źródła, ciała znalazła córka pary, Romy. Telewizja podała również, że Nick Reiner był widziany w zeszłym tygodniu, jak kłóci się z ojcem podczas świątecznego przyjęcia w domu komika Conana O’Briena w Los Angeles.

Reiner zagrał m.in. „Bezsenności w Seattle” i „Wilku z Wall Street”, wyreżyserował też filmy takie jak „Narzeczona dla księcia”, „Kiedy Harry poznał Sally”, „Ludzie honoru” i „Prezydent. Miłość w Białym Domu”. Michele Reiner była aktorką i fotografem. Para poznała się na planie „Kiedy Harry poznał Sally”, miała troje dzieci.

Zaskakujący wpis Trumpa po śmierci Reinera. Prezydent napisał o „zespole zaburzenia na punkcie Trumpa” i „szaleńczej obsesji”

Aktor Rob Reiner i jego żona znalezieni martwi w domu. Wszczęto śledztwo ws. prawdopodobnego zabójstwa. „Zginęli od ran kłutych”

