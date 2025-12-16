Wśród ofiar strzelaniny na plaży Bondi w Sydney w Australii zginęło dwoje Węgrów – przekazał minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto. Dodał, że jedną z ofiar była ocalała z Holocaustu.
Wśród ofiar haniebnego ataku na plaży Bondi było dwoje Węgrów. Przemoc wobec wspólnot religijnych jest niedopuszczalna, a na Węgrzech obowiązuje zerowa tolerancja dla antysemityzmu. Składamy kondolencje i solidaryzujemy się z rodzinami ofiar
— napisał Szijjarto na platformie X.
Dziennik „Nepszava” poinformował, że zabici Węgrzy to 82-letnia Marika Pogany oraz 78-letni Tibor Weitzen.
My, Węgrzy, uważamy, że brutalne akty przemocy wobec grup religijnych są niedopuszczalne. Sprzeciwiamy się wszelkim formom terroryzmu i przemocy
— powiedział Szijjarto w oświadczeniu, składając kondolencje rodzinom ofiar.
Pomoc ofiarom
Szef węgierskiego MSZ dodał, że Budapeszt zapewni wszelką pomoc krewnym ofiar narodowości węgierskiej, niezależnie od tego, czy byli obywatelami Węgier, czy nie.
W niedzielnym ataku na popularnej plaży Bondi w Sydney zginęło 15 osób oraz jeden z napastników, a 42 osoby zostały ranne. Sprawcami strzelaniny byli ojciec i syn. Do zamachu doszło podczas obchodów pierwszego dnia żydowskiego święta Chanuka. Była to najtragiczniejsza w skutkach strzelanina w Australii od niemal trzech dekad.
