Wśród ofiar ataku na plaży Bondi w Sydney było dwoje Węgrów! Minister Szijjarto: Jedną z ofiar była ocalała z Holocaustu

  • Świat
  • opublikowano:
Wśród ofiar strzelaniny na plaży Bondi w Sydney w Australii zginęło dwoje Węgrów. / autor: PAP/EPA/X
Wśród ofiar strzelaniny na plaży Bondi w Sydney w Australii zginęło dwoje Węgrów. / autor: PAP/EPA/X

Wśród ofiar strzelaniny na plaży Bondi w Sydney w Australii zginęło dwoje Węgrów – przekazał minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto. Dodał, że jedną z ofiar była ocalała z Holocaustu.

Wśród ofiar haniebnego ataku na plaży Bondi było dwoje Węgrów. Przemoc wobec wspólnot religijnych jest niedopuszczalna, a na Węgrzech obowiązuje zerowa tolerancja dla antysemityzmu. Składamy kondolencje i solidaryzujemy się z rodzinami ofiar

— napisał Szijjarto na platformie X.

Dziennik „Nepszava” poinformował, że zabici Węgrzy to 82-letnia Marika Pogany oraz 78-letni Tibor Weitzen.

My, Węgrzy, uważamy, że brutalne akty przemocy wobec grup religijnych są niedopuszczalne. Sprzeciwiamy się wszelkim formom terroryzmu i przemocy

— powiedział Szijjarto w oświadczeniu, składając kondolencje rodzinom ofiar.

Pomoc ofiarom

Szef węgierskiego MSZ dodał, że Budapeszt zapewni wszelką pomoc krewnym ofiar narodowości węgierskiej, niezależnie od tego, czy byli obywatelami Węgier, czy nie.

W niedzielnym ataku na popularnej plaży Bondi w Sydney zginęło 15 osób oraz jeden z napastników, a 42 osoby zostały ranne. Sprawcami strzelaniny byli ojciec i syn. Do zamachu doszło podczas obchodów pierwszego dnia żydowskiego święta Chanuka. Była to najtragiczniejsza w skutkach strzelanina w Australii od niemal trzech dekad.

PAP/Tomasz Karpowicz

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych