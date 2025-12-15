NA ŻYWO

RELACJA. 1392. dzień wojny. Szczyt w Berlinie. "Głównym punktem spornym między Ukrainą a USA pozostaje sprawa Donbasu"

autor: PAP/EPA
autor: PAP/EPA

Trwa 1392. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Wtorek, 16 grudnia 2025 r.

00:06. Prezydent Macron: jesteśmy zjednoczeni na rzecz trwałego pokoju na Ukrainie

Ukraina powinna pozostać suwerenna, a Europa – bezpieczna – zaapelował prezydent Francji Emmanuel Macron w komentarzu na serwisie X. Pod zdjęciem przywódców uczestniczących w rozmowach w Berlinie Macron napisał: „idziemy naprzód zjednoczeni na rzecz solidnego i trwałego pokoju w Ukrainie”.

Wraz z Europejczykami, Ukraińcami i Amerykanami wzmacniamy naszą zgodność: wsparcie militarne, solidne gwarancje bezpieczeństwa, odbudowę

— napisał francuski prezydent w komentarzu w poniedziałek późnym wieczorem.

Podkreślił, że Ukraina powinna pozostać suwerenna, a Europa – bezpieczna. Dodał następnie: „teraz to Rosja powinna poczynić wybór na rzecz pokoju”.

00:01. W Berlinie zakończył się szczyt europejskich przywódców z udziałem Zełenskiego

W Berlinie zakończył się szczyt europejskich przywódców z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz delegacją USA, z wysłannikami prezydenta Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem i Stevem Witkoffem na czele. Tematem rozmów było ustalenie warunków zakończenia wojny na Ukrainie.

Po dwóch dniach negocjacji kanclerz Friedrich Merz przyjął w urzędzie kanclerskim najważniejszych polityków europejskich, w tym premiera RP Donalda Tuska.

Uczestnicy szczytu wydali oświadczenie, z którego wynika m.in., że wśród gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, uzgodnionych między USA i Europą, jest kierowana przez Europę i wspierana przez USA wojskowa misja chętnych do tego krajów, działająca także na terytorium Ukrainy. Ma zostać zawiązana w razie osiągnięcia porozumienia z Rosją.

Po szczycie w Berlinie premier Polski stwierdził:

To fakt, że chyba po raz pierwszy tak wyraźnie było widać, że i Amerykanie, i Europejczycy, i Ukraina są po jednej stronie.

W trakcie szczytu z obecnymi w Berlinie telefonicznie połączył się prezydent USA Donald Trump.

Głównym punktem spornym między Ukraińcami a Amerykanami pozostaje sprawa Donbasu. Delegacja z USA miała naciskać w Berlinie, by Kijów zgodził się na całkowite wycofanie swoich wojsk z tego regionu.

Wizja strony amerykańskiej dotycząca obwodu donieckiego sprowadza się do tego, że Siły Zbrojne Ukrainy opuszczają kontrolowane przez siebie tereny tego regionu, a wojska rosyjskie nie wkraczają tam. Oznaczałoby to wycofanie się przez Ukraińców z silnie ufortyfikowanych pozycji.

