Trwa 1392. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Wtorek, 16 grudnia 2025 r.
00:06. Prezydent Macron: jesteśmy zjednoczeni na rzecz trwałego pokoju na Ukrainie
Ukraina powinna pozostać suwerenna, a Europa – bezpieczna – zaapelował prezydent Francji Emmanuel Macron w komentarzu na serwisie X. Pod zdjęciem przywódców uczestniczących w rozmowach w Berlinie Macron napisał: „idziemy naprzód zjednoczeni na rzecz solidnego i trwałego pokoju w Ukrainie”.
Wraz z Europejczykami, Ukraińcami i Amerykanami wzmacniamy naszą zgodność: wsparcie militarne, solidne gwarancje bezpieczeństwa, odbudowę
— napisał francuski prezydent w komentarzu w poniedziałek późnym wieczorem.
Podkreślił, że Ukraina powinna pozostać suwerenna, a Europa – bezpieczna. Dodał następnie: „teraz to Rosja powinna poczynić wybór na rzecz pokoju”.
00:01. W Berlinie zakończył się szczyt europejskich przywódców z udziałem Zełenskiego
W Berlinie zakończył się szczyt europejskich przywódców z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz delegacją USA, z wysłannikami prezydenta Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem i Stevem Witkoffem na czele. Tematem rozmów było ustalenie warunków zakończenia wojny na Ukrainie.
Po dwóch dniach negocjacji kanclerz Friedrich Merz przyjął w urzędzie kanclerskim najważniejszych polityków europejskich, w tym premiera RP Donalda Tuska.
Uczestnicy szczytu wydali oświadczenie, z którego wynika m.in., że wśród gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, uzgodnionych między USA i Europą, jest kierowana przez Europę i wspierana przez USA wojskowa misja chętnych do tego krajów, działająca także na terytorium Ukrainy. Ma zostać zawiązana w razie osiągnięcia porozumienia z Rosją.
Po szczycie w Berlinie premier Polski stwierdził:
To fakt, że chyba po raz pierwszy tak wyraźnie było widać, że i Amerykanie, i Europejczycy, i Ukraina są po jednej stronie.
W trakcie szczytu z obecnymi w Berlinie telefonicznie połączył się prezydent USA Donald Trump.
Głównym punktem spornym między Ukraińcami a Amerykanami pozostaje sprawa Donbasu. Delegacja z USA miała naciskać w Berlinie, by Kijów zgodził się na całkowite wycofanie swoich wojsk z tego regionu.
Wizja strony amerykańskiej dotycząca obwodu donieckiego sprowadza się do tego, że Siły Zbrojne Ukrainy opuszczają kontrolowane przez siebie tereny tego regionu, a wojska rosyjskie nie wkraczają tam. Oznaczałoby to wycofanie się przez Ukraińców z silnie ufortyfikowanych pozycji.
