Prezydent USA Donald Trump poinformował w poniedziałek, że przeprowadził długie i dobre rozmowy z przywódcami Ukrainy, krajów europejskich i NATO. Jesteśmy bliżej rozwiązania w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie niż kiedykolwiek wcześniej - dodał. „Po raz pierwszy, odkąd zaczęła się wojna, można sobie wyobrazić zawieszenie broni” - przekazał natomiast kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
Przeprowadziłem długą rozmowę z prezydentem (Ukrainy Wołodymyrem) Zełenskim i rozmawiałem z przywódcami Niemiec, Włoch, NATO, Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Polski, Norwegii, Danii i Holandii, przeprowadziliśmy bardzo długie i bardzo dobre rozmowy i myślę, że sprawy idą całkiem dobrze
— powiedział Trump w Gabinecie Owalnym.
Myślę, że jesteśmy teraz bliżej (rozwiązania w sprawie Ukrainy - PAP) niż kiedykolwiek wcześniej i zobaczymy, co da się zrobić
— dodał.
Jesteśmy coraz bliżej. Mamy ogromne wsparcie od europejskich liderów, oni też chcą, żeby to się zakończyło. I w tej chwili Rosja też chce, ale problem polega na tym, że chcą to zakończyć, a potem nagle nie chcą i Ukraina chce to zakończyć, a później nagle nie chce
— kontynuował prezydent.
Musimy więc sprawić, by wszyscy byli na tej samej stronie, ale myślę, że to się udaje
— kontynuował przywódca USA. Ocenił, że poczyniono duże postępy, jeśli chodzi o proces pokojowy.
Trump poinformował, że Amerykanie pracują z Europą nad gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy i Europejczycy będą w nich odgrywać dużą rolę. Przekazał też, że nie ma limitu czasowego na wypracowanie tych gwarancji.
Z poniedziałkowego oświadczenia krajów europejskich na szczycie w Berlinie wynika, że wśród gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, uzgodnionych między USA i Europą, znajduje się kierowana przez Europę i wspierana przez USA wojskowa misja chętnych do tego krajów, działająca także na terytorium Ukrainy.
Trump wyraził też przekonanie, że Władimir Putin chce zakończenia wojny i Rosjanie chcieliby „powrotu do bardziej normalnego życia”. Poinformował, że rozmawiał z rosyjskim przywódcą, lecz nie ujawnił, kiedy przeprowadzono tę rozmowę.
Droga do pokoju
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz, który był gospodarzem szczytu w Berlinie, poświęconego rozmowom pokojowym, napisał w serwisie X po zakończeniu ich poniedziałkowej rundy, że po raz pierwszy od początku wojny widać szanse na rozejm w Ukrainie.
Po raz pierwszy, odkąd zaczęła się wojna, można sobie wyobrazić zawieszenie broni. Chcemy razem iść tą drogą ku pokojowi, z Ukraińcami, naszymi europejskimi sąsiadami i USA
— głosi wpis kanclerza.
Merz oznajmił wcześniej, że rokowania w Berlinie dają „realną szansę na proces pokojowy”, a zawieszenie broni przed świętami Bożego Narodzenia „zależy już tylko od Rosji”.
Szef niemieckiego rządu wyjaśnił na konferencji prasowej, że podczas rozmów w Berlinie skupiano się głównie na gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy, skutecznym mechanizmie egzekwowania zawieszenia broni oraz sprawach terytorialnych.
Szczyt w Berlinie
Kraje europejskie, uczestniczące w szczycie w Berlinie, zgodziły się we wspólnym oświadczeniu, że zapewnią Ukrainie - w ramach gwarancji bezpieczeństwa - trwałe i znaczące wsparcie w utrzymaniu jej sił zbrojnych na poziomie 800 tys. żołnierzy w czasie pokoju.
Wśród gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, przedstawionych w oświadczeniu krajów europejskich, znalazł się mechanizm monitorowania i weryfikacji zawieszenia broni, kierowany przez USA i funkcjonujący z udziałem społeczności międzynarodowej.
