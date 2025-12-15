Gdy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przebywał z wizytą w Bundestagu, w niemieckim parlamencie doszło do poważnych zakłóceń przy dostępie do poczty elektronicznej i internetu - przekazał „Bild”.
Awarię potwierdziły „Bildowi” rzecznik administracji Bundestagu.
Od około godziny 14.30 mamy do czynienia z poważną awarią, która nadal trwa
— przekazał.
Problem ma dotyczyć różnych frakcji oraz posłów Bundestagu.
Nie jest wiadomo, kiedy awaria zostanie usunięta, taka informacja nie jest przekazywana deputowanym. Na razie nie jest też jasne, czy incydent był celowym atakiem hakerskim na Bundestag.
Duże środki bezpieczeństwa w Berlinie
Dziś w Berlinie rozlokowano blisko 4 tys. policjantów, ściąganych do zabezpieczenia wizyty Zełenskiego z całych Niemiec. Na przepływającej przez dzielnicę rządową Sprewie kursują łódki patrolowe służb, a na dachach budynków rządowych rozlokowani są snajperzy. Tymczasowo zamknięta jest stacja metra koło Bundestagu.
W Berlinie zakończyła się druga runda spotkań prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i ukraińskiej delegacji z wysłannikami prezydenta USA, Steve’em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Ze źródeł amerykańskich wynika, że Ukraina zgodziła się na szereg kluczowych kwestii, lecz wciąż do dopięcia pozostaje kilka spraw, m.in. terytorium i sprawa Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w Enerhodarze.
CZYTAJ TAKŻE:
— RELACJA. 1391. dzień wojny na Ukrainie. Zełenski w Berlinie. Rozmowy z delegacją USA, przywódcami krajów UE i Wielkiej Brytanii
— Rozmowy pokojowe trwają! Doszło do drugiej tury rozmów Zełenskiego z delegacją Trumpa. Niemcy przedstawiły swój plan
— Tusk cieszy się, że w końcu został zaproszony do Berlina na rozmowy ws. Ukrainy. Uderza przy tym w prezydenta: „Niech nie przeszkadza”
Adam Stankiewicz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/748357-awaria-internetu-w-bundestagu-podczas-wizyty-zelenskiego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.