„Do 37 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych gwałtownych powodzi, które nawiedziły w niedzielę portowe miasto Safi na zachodzie Maroka” – przekazały lokalne władze, cytowane przez agencję Reutera. Wcześniej informowano, że zginęło 21 osób. W szpitalach przebywa 14 poszkodowanych.
Gwałtowne i ulewne deszcze wywołały powódź błyskawiczną, szczególnie dotkliwą w obrębie staromiejskiej części Safi, leżącego około 300 km na południe od stolicy Maroka Rabatu – przekazały władze.
Poszukiwania trwają
Na opublikowanych zdjęciach i nagraniach w serwisach społecznościowych widać rwący potok brudnej wody, przelewający się przez ulice miasta i znoszący zaparkowane na nich samochody. Nadal trwają poszukiwania zaginionych i akcje ratunkowe.
W kolejnych dniach na terenie całego Maroka przewiduje się intensywne opady deszczu – podała państwowa służba meteorologiczna. Ostatnie miesiące roku zazwyczaj charakteryzują się w tym kraju spadkiem temperatur, ale zmiany klimatyczne ograniczają ten spadek. Nie maleje przy tym wysoka wilgotność i powiązane z nią intensywne parowanie. Zdaniem ekspertów, zwiększa to ryzyko intensywnych ulew.
Władze uprzedziły, że „ekstremalne wahania pogodowe, których doświadcza Maroko, wymagają zwiększenia uwagi i podjęcia wszelkich środków ostrożności” - przekazała AFP
Powódź z 2024 roku
We wrześniu 2024 roku gwałtowne ulewy spowodowały powodzie na południu i południowym wschodzie kraju, w wyniku których zginęło 18 osób. W listopadzie 2014 roku co najmniej 32 osoby zginęły na południu w wyniku ulewnych deszczy, które spowodowały wystąpienie kilku rzek z brzegów u podnóża gór Atlas. Kilkaset osób zginęło w niszczycielskich powodziach w 1995 roku w dolinie rozciągającej się o 30 km na południe od Marrakeszu.
