WIDEO

Rośnie liczba ofiar gwałtownych powodzi w Maroku! Potwierdzono już śmierć 37 osób, ale poszukiwania cały czas trwają. WIDEO

  • Świat
  • opublikowano:
Rośnie liczba śmiertelnych ofiar powodzi gwałtownych powodzi w Maroku. / autor: EPA/ABDERRAZAK GOUACH Dostawca: PAP/EPA.
Rośnie liczba śmiertelnych ofiar powodzi gwałtownych powodzi w Maroku. / autor: EPA/ABDERRAZAK GOUACH Dostawca: PAP/EPA.

Do 37 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych gwałtownych powodzi, które nawiedziły w niedzielę portowe miasto Safi na zachodzie Maroka” – przekazały lokalne władze, cytowane przez agencję Reutera. Wcześniej informowano, że zginęło 21 osób. W szpitalach przebywa 14 poszkodowanych.

Gwałtowne i ulewne deszcze wywołały powódź błyskawiczną, szczególnie dotkliwą w obrębie staromiejskiej części Safi, leżącego około 300 km na południe od stolicy Maroka Rabatu – przekazały władze.

Poszukiwania trwają

Na opublikowanych zdjęciach i nagraniach w serwisach społecznościowych widać rwący potok brudnej wody, przelewający się przez ulice miasta i znoszący zaparkowane na nich samochody. Nadal trwają poszukiwania zaginionych i akcje ratunkowe.

W kolejnych dniach na terenie całego Maroka przewiduje się intensywne opady deszczu – podała państwowa służba meteorologiczna. Ostatnie miesiące roku zazwyczaj charakteryzują się w tym kraju spadkiem temperatur, ale zmiany klimatyczne ograniczają ten spadek. Nie maleje przy tym wysoka wilgotność i powiązane z nią intensywne parowanie. Zdaniem ekspertów, zwiększa to ryzyko intensywnych ulew.

Władze uprzedziły, że „ekstremalne wahania pogodowe, których doświadcza Maroko, wymagają zwiększenia uwagi i podjęcia wszelkich środków ostrożności” - przekazała AFP

Powódź z 2024 roku

We wrześniu 2024 roku gwałtowne ulewy spowodowały powodzie na południu i południowym wschodzie kraju, w wyniku których zginęło 18 osób. W listopadzie 2014 roku co najmniej 32 osoby zginęły na południu w wyniku ulewnych deszczy, które spowodowały wystąpienie kilku rzek z brzegów u podnóża gór Atlas. Kilkaset osób zginęło w niszczycielskich powodziach w 1995 roku w dolinie rozciągającej się o 30 km na południe od Marrakeszu.

Adrian Siwek/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych