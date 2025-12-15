„W Berlinie zakończyła się druga runda spotkania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i ukraińskiej delegacji z wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve’em Witkoffem i Jaredem Kushnerem” – poinformował dziennikarzy doradca ukraińśkiego prezydenta ds. komunikacji Dmytro Łytwyn. Tymczasem niemiecki rząd przedstawił dziesięciopunktowy plan, który przewiduje m.in. otwarcie biura łącznikowego ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego w Berlinie oraz produkowanie w Niemczech dronów bojowych opracowanych przez Ukraińców.
Zełenski przybył do Berlina wczoraj. Tego samego dnia odbyła się pierwsza runda rozmów ukraińskiej delegacji z wysłannikami prezydenta USA. Negocjacje dotyczyły m.in. możliwego zawieszenia broni między Ukrainą a Rosją.
Przygotowujemy się do spotkania ze stroną amerykańską. Jest wiele ważnych szczegółów i dogłębnie pracujemy nad każdym punktem każdego projektu. Kluczowe jest to, aby wszystkie kroki, które uzgodnimy z partnerami, działały w praktyce, zapewniając gwarantowane bezpieczeństwo. Tylko wiarygodne gwarancje mogą przynieść pokój. Liczymy również na to, że nasi partnerzy będą kontynuować konstruktywną współpracę.
— pisał przed pierwszą turą rozmów Zełenski.
W spotkaniach wzięli udział: sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustem Umierow, szef Sztabu Generalnego Ministerstwa Obrony Ukrainy Andrij Hnatow, wiceminister spraw zagranicznych Serhij Kysłycia oraz doradca szefa Biura Prezydenta Ołeksandr Bewz.
Merz po stronie Ukrainy
Po stronie Ukrainy w rozmowach uczestniczy także kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
Z opublikowanych zdjęć wynika, że po stronie amerykańskiej – obok Witkoffa i Kushnera – w rozmowach uczestniczy naczelny dowódca połączonych sił zbrojnych NATO w Europie, generał Alexus Grynkewich – napisał Interfax.
Po kilku godzinach rozmów 14 grudnia Witkoff oświadczył, że strony przeprowadziły pogłębione dyskusje dotyczące 20-punktowego planu pokojowego, kwestii gospodarczych oraz innych tematów i osiągnęły „znaczący postęp”.
Działania Zełenskiego w Berlinie
Po zakończeniu rozmów z delegacją USA Zełenski udał się na spotkanie z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem – podała agencja Interfax-Ukraina.
Podczas spotkania z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem wyraziłem wdzięczność za wiodącą rolę Niemiec w udzielaniu wsparcia naszym obywatelom
— przekazał Wołodymyr Zełenski po spotkaniu.
Poinformowałem Prezydenta o naszej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, której celem jest osiągnięcie godnego pokoju, niezawodnych gwarancji bezpieczeństwa i ożywienia gospodarczego
— dodał.
Dziękuję za rozmowę. To kluczowe dla ochrony suwerenności, integralności terytorialnej i interesów narodowych Ukrainy. Doceniam fundamentalne poparcie Niemiec dla tego stanowiska
— wskazał.
Wieczorne rozmowy
Wieczorem do Zełenskiego oraz kanclerza Niemiec Friedricha Merza dołączyć mają w Berlinie przywódcy państw europejskich, m.in. premier RP Donald Tusk, prezydent Francji Emmanuel Macron oraz premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, a także szefowa rządu Włoch Giorgia Meloni oraz prezydent Finlandii Alaxander Stubb. Unię Europejską reprezentować będzie m.in. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, a NATO - sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte.
Amerykańska delegacja jest zaproszona na rozmowy w Berlinie, w których w poniedziałek wieczorem udział wezmą przedstawiciele Ukrainy i politycy europejscy najwyższego szczebla
— poinformował rzecznik rządu Niemiec.
Nie zostało potwierdzone, czy Amerykanie wezmą udział w wieczornych rozmowach.
Zabiegi Niemiec
O ściągnięcie Witkoffa na rozmowy w Europie Berlin zabiegał od dawna, a doprowadzenie do jego spotkania z Zełenskim uznawane jest w rządzie za sukces - zauważyły niemieckie media. Wcześniej negocjator Trumpa wielokrotnie odwiedzał Moskwę, ale ani razu nie udał się do Kijowa.
W rozmowie z telewizją publiczną ZDF minister obrony Niemiec Boris Pistorius określił bliskie relacje Witkoffa z Kremlem jako rozwiązanie „dalekie od idealnego”.
Ale, jak to mówią, można tańczyć tylko z tymi, którzy są na parkiecie
-– dodał.
Zdaniem ministra obrony o tym, co dokładnie wniosły negocjacje, dowiemy się w ciągu najbliższych dni.
Rola Europy
Przed spotkaniem głos w sprawie zabrał także szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadephul. Podkreślił, że nie jest prawdą, iż państwa europejskie nie odgrywają roli w negocjacjach o zawieszeniu broni w Ukrainie. Zapewnił przy tym, że Europa będzie nadal stała u boku tego kraju.
Będziemy nadal robić wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić, że Ukraina będzie mogła wyjść (z trwających rozmów - PAP) z optymalną pozycją negocjacyjną. A w razie niepowodzenia (tych rozmów - PAP) - by mogła dalej odpowiadać na (rosyjską) agresję, mając do dyspozycji wszelkie niezbędne środki
— powiedział w radiu Deutschlandfunk.
Plan Niemiec
Niemiecki rząd ujawnił ponadto dziesięciopunktowy plan, który przewiduje m.in. otwarcie biura łącznikowego ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego w Berlinie oraz produkowanie w Niemczech dronów bojowych opracowanych przez Ukraińców.
Spośród dziesięciu punktów pierwszy dotyczy regularnych konsultacji między ministerstwami obrony w sprawach polityki zbrojeniowej. Kolejne obejmują m.in. utworzenie w Berlinie biura łącznikowego ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego pod nazwą „Ukraine Freedom House” czy wzmocnienie personelu wojskowego przy ambasadzie Niemiec w Kijowie.
Zgodnie z dokumentem Ukraina ma produkować opracowane przez siebie drony bojowe w Niemczech. W tym celu zawarto już porozumienie między ukraińskim producentem dronów Frontline Robotics a niemiecką firmą zbrojeniową Quantum Systems.
Rząd w Berlinie rozważa także wykorzystanie federalnych gwarancji inwestycyjnych w celu wspierania zaangażowania niemieckich firm zbrojeniowych w Ukrainie. Obie strony mają wprowadzić środki zapobiegające korupcji przy zakupach zbrojeniowych.
Plan przewiduje również analizę możliwości wspólnych zakupów uzbrojenia przeznaczonego do ochrony przestrzeni powietrznej NATO, w szczególności dronów przechwytujących. Broń ta byłaby produkowana w Ukrainie.
Agencja Reutera ocenia, że Berlin i Kijów, ogłaszając plan, starają się wysłać prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi sygnał, że Europa stoi po stronie Ukrainy.
Silny ukraiński przemysł obronny ma kluczowe znaczenie dla obrony przed rosyjską inwazją i jest istotnym elementem gwarancji bezpieczeństwa, mających odstraszyć przyszłą agresję Rosji
— głosi dokument, udostępniony podczas pobytu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Berlinie.
Adrian Siwek/PAP/X
