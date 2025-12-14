Trwa 1391. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Sobota, 15 grudnia 2025 r.
13:22. Zełenski rozmawiał z uwolnionymi więźniami
Wołodymyr Zełenski odbył wideorozmowę z uwolnionymi przez Aleksandra Łukaszenkę więźniami politycznymi.
Naprawdę doceniam miłe słowa o Ukrainie i Ukraińcach i jasne, pryncypialne stanowisko ws. rosyjskiej agresji (na Ukrainę). To ważne – podkreślił Zełenski.
13:10. Orbán: Stawka jest prosta: wojna lub pokój.
„Ten tydzień spędzimy w Brukseli na szczycie Unii. My też się szykujemy. Komisja konsultacyjna Unii Europejskiej parlamentu węgierskiego odbędzie się wkrótce. Stawka jest prosta: wojna lub pokój. Nigdy nie byliśmy tak blisko zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej. Europa stoi u progu wielkiej szansy, ponieważ wojnę, której my Europejczycy nie możemy zamknąć już czwartego roku, mogą wkrótce zakończyć Amerykanie. Jedyne, co możemy zrobić, to ich wspierać. Ale nie na to wskazują znaki. Europa kontynuowałaby lub nawet rozszerzyła wojnę. Chce kontynuować na froncie rosyjsko-ukraińskim i przedłużyć ją w gospodarczym głębi poprzez konfiskatę zamrożonych rosyjskich aktywów. Ten krok jest równoznaczny z otwartym komunikatem wojennym, który zostanie odepchnięty ze strony rosyjskiej. Nie mamy powodu do zmiany stanowiska Węgier. Wojna nie ma rozwiązania na linii frontu. A jeśli nie ma rozwiązania na linii frontu, to musimy robić to, co mówi prezydent Trump: negocjować. Węgry nie popierają więc konfiskaty zamrożonych rosyjskich aktywów, nie wysyłają pieniędzy ani broni na Ukrainę i nie biorą udziału w żadnych pożyczkach unijnych służących celowi wojny. Zapnijcie pasy, będziemy mieli wspaniały tydzień!” – napisał Orbán na Facebooku.
12:00. Co Ukraińcy sądzą o planie pokojowym?
Prawie trzy czwarte Ukraińców gotowych jest poprzeć plan pokoju, który m.in. obejmowałby zamrożenie sytuacji na linii frontu z gwarancjami bezpieczeństwa bez oficjalnego uznania okupowanych terytoriów za część Rosji; 14 proc. stanowczo go odrzuca – podała agencja Interfax-Ukraina. Sondażprzeprowadził Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KMIS) od 26 listopada do 13 grudnia br.
„Jeszcze większy odsetek respondentów (75 proc.) odrzuca plan, który między innymi obejmowałby wycofanie wojsk z Donbasu, ograniczenia (liczebności) ukraińskiej armii, a jednocześnie nie zawierałby konkretnych gwarancji bezpieczeństwa. Tylko 17 procent Ukraińców jest gotowych na taką wersję pokoju” – napisał Interfax-Ukraina.
Jedynie 9 proc. Ukraińców oczekuje, że wojna zakończy się do początku 2026 roku. We wrześniu było ich 18 proc. Tylko 14 proc. oczekuje jej zakończenia przynajmniej w pierwszej połowie 2026 roku; we wrześniu było 15 proc.
„Oznacza to, że jedynie jedna czwarta Ukraińców liczy na zakończenie wojny w relatywnie niedalekiej perspektywie. Natomiast 11 procent mówi o drugiej połowie 2026 roku (wcześniej 12 proc.), a 32 proc.– o 2027 roku i później (było tyle samo). Co trzeci respondent odpowiedział: „nie wiem”.
11:55. Spotkanie Ukraina-USA
Rozpoczęło się spotkanie prezydenta Zełenskiego z amerykańską delegacją.
10:42. Rozmowy o przyszłości Ukrainy w Berliny
w Berlinie kontynuowane będą rozmowy delegacji Ukrainy i Stanów Zjednoczonych o zawieszeniu broni w Ukrainie - przekazała agencja Reutera, powołując się na niemieckie źródło. Pierwsza część negocjacji w takim formacie odbyła się wczoraj. Dalsze rozmowy ukraińsko-amerykańskie zapowiedział wczoraj wieczorem specjalny wysłannik USA Steve Witkoff, który przebywa w Berlinie.
Wiadomo o dwóch spotkaniach, które odbyły się dotąd w formacie USA-Ukraina w stolicy Niemiec. Pierwsze miało miejsce w niedzielę w jednym z berlińskich hoteli. Drugie, kilkugodzinne, odbyło się później tego dnia w Urzędzie Kanclerskim z udziałem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.
10:35. Pistorius: To dobry znak, że wysłannicy Trumpa przylecieli do Berlina
Minister obrony Niemiec Boris Pistorius uznał za „dobry znak”, że prezydent USA Donald Trump skierował swoich przedstawicieli do Berlina na rozmowy z Ukrainą. Jednocześnie za „daleki od idealnego” uznał fakt, że jeden z wysłanników USA, Steve Witkoff, utrzymuje bliskie relacje z Kremlem.
Wczoraj Witkoff przez kilka godzin rozmawiał w niemieckim Urzędzie Kanclerskim z reprezentantami Ukrainy, w tym z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. O ściągnięcie Witkoffa na rozmowy w Europie Berlin zabiegał od dawna, a doprowadzenie do jego spotkania z Zełenskim uznawane jest w rządzie za sukces - zauważyły niemieckie media. Wcześniej negocjator Trumpa wielokrotnie odwiedzał Moskwę, ale ani razu nie udał się do Kijowa.
W rozmowie z telewizją publiczną ZDF Pistorius określił bliskie relacje Witkoffa z Kremlem jako rozwiązanie „dalekie od idealnego”. - Ale, jak to mówią, można tańczyć tylko z tymi, którzy są na parkiecie – dodał. Zdaniem ministra obrony o tym, co dokładnie wniosły negocjacje, dowiemy się w ciągu najbliższych dni.
10:00. Nocny atak dronów
W nocy Rosjanie użyli 153 dronów do atakowania celów na Ukrainie. Ukraińskie Dowództwo Sił Powietrznych poinformowało o strąceniu 133 dronów.
09:20. 850 rosyjskich ataków na obwód zaporoski
W ciągu ostatniej doby rosyjskie wojska przeprowadziły 850 ataków na 23 miejscowości w obwodzie zaporoskim – poinformował na Telegramie szef Zaporoskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Iwan Fedorow. Łącznie użyto 567 bezzałogowych statków powietrznych różnego typu, głównie dronów FPV.
Fedorow podaje także, że w wyniku ataków na Zaporoże 14 grudnia rannych zostało 14 osób.
09:00. Kallas: Jeśli Putin przejmie Donbas, będzie kontynuować podbój Ukrainy
Donbas nie jest ostatecznym celem przywódcy Rosji Władimira Putina; jeśli go przejmie, z pewnością będzie kontynuować podbój Ukrainy i dlatego Kijów potrzebuje namacalnych gwarancji bezpieczeństwa, a nie obietnic na papierze - powiedziała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas.
Całkowite wycofanie się wojsk ukraińskich z Donbasu proponują Stany Zjednoczone w ramach forsowanego projektu porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą. Przed posiedzeniem ministrów spraw zagranicznych krajów UE w poniedziałek w Brukseli Kallas dowodziła, że skoro wejście Ukrainy do NATO, gwarantujące jej parasol ochronny, nie wchodzi w grę lub jest wykluczone, to kluczowe stają się namacalne gwarancje bezpieczeństwa.
Nie mogą to być obietnice na papierze. Muszą to być prawdziwe wojska, realne możliwości, aby Ukraina mogła się bronić. Musimy zrozumieć, że Donbas nie jest ostatecznym celem Putina. Jeśli zdobędzie Donbas, twierdza upadnie, a wtedy z pewnością (siły rosyjskie - PAP) będą kontynuować podbój całej Ukrainy
— zaznaczyła wysoka przedstawicielka UE ds. zagranicznych i obronnych. Według niej jeśli Ukraina upadnie, w niebezpieczeństwie będą również inne regiony w Europie. - Wiemy to z historii i powinniśmy się z niej uczyć - dodała.
08:50. Rosja wykorzystuje pseudohistorię do nacisków na sąsiadów
Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji podkreśla, że „Rosja kontynuuje zakrojoną na szeroką skalę kampanię fałszowania pamięci historycznej i używa pseudohistorii jako narzędzia nacisku na państwa sąsiednie”.
Analitycy zwracają uwagę na 400-stronicową publikację „Historia Litwy”, wydaną w 2025 roku przez Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych, z przedmową szefa MSZ Rosji Siergieja Ławrowa. Zdaniem Ukraińskiego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji „książka ta jest kolejnym produktem propagandy Kremla, mającym podważać litewską państwowość i usprawiedliwiać agresywne działania Rosji”.
07:40. Ostrzał obwodu donieckiego
Jedna osoba zginęła w ostrzale obwodu donieckiego w ciągu doby. Gubernator obwodu Wadym Fiłaszkin podał też, że cztery osoby zostały ranne.
00:01. Media: Zełenski rozmawiał w urzędzie kanclerskim z Witkoffem i Kushnerem
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przez kilka godzin rozmawiał w niedzielę w urzędzie kanclerskim w Berlinie ze specjalnym wysłannikiem USA Steve’em Witkoffem oraz zięciem prezydenta USA Jaredem Kushnerem - poinformowały niemieckie media.
Po pięciu godzinach spędzonych w urzędzie kanclerskim w niedzielę wieczorem Zełenski opuścił budynek - przekazały media w Niemczech. Nieco wcześniej wyszedł z niego kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
W urzędzie kanclerskim doszło do kilkugodzinnych rozmów między delegacją ukraińską oraz amerykańską - doniósł dziennik „Sueddeutsche Zeitung”. Nie brał w nich udział Merz, ze strony niemieckiej w „charakterze moderatora” uczestniczył jego doradca ds. zagranicznych Guenter Sautter.
red/PAP/X/FB
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/748297-relacja-1391-dzien-wojny-na-ukrainie-zelenski-w-berlinie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.