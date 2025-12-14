NA ŻYWO

RELACJA. 1391. dzień wojny na Ukrainie. Media: Zełenski rozmawiał w urzędzie kanclerskim z Witkoffem i Kushnerem

  • Świat
  • opublikowano:
Wołodymyr Zełenski na spotkaniu w Berlinie / autor: PAP/EPA
Wołodymyr Zełenski na spotkaniu w Berlinie / autor: PAP/EPA

Trwa 1391. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu

Sobota, 15 grudnia 2025 r.

00:01. Media: Zełenski rozmawiał w urzędzie kanclerskim z Witkoffem i Kushnerem

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przez kilka godzin rozmawiał w niedzielę w urzędzie kanclerskim w Berlinie ze specjalnym wysłannikiem USA Steve’em Witkoffem oraz zięciem prezydenta USA Jaredem Kushnerem - poinformowały niemieckie media.

Po pięciu godzinach spędzonych w urzędzie kanclerskim w niedzielę wieczorem Zełenski opuścił budynek - przekazały media w Niemczech. Nieco wcześniej wyszedł z niego kanclerz Niemiec Friedrich Merz.

W urzędzie kanclerskim doszło do kilkugodzinnych rozmów między delegacją ukraińską oraz amerykańską - doniósł dziennik „Sueddeutsche Zeitung”. Nie brał w nich udział Merz, ze strony niemieckiej w „charakterze moderatora” uczestniczył jego doradca ds. zagranicznych Guenter Sautter.

red/PAP/X/FB

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych