Trwa 1391. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Sobota, 15 grudnia 2025 r.
00:01. Media: Zełenski rozmawiał w urzędzie kanclerskim z Witkoffem i Kushnerem
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przez kilka godzin rozmawiał w niedzielę w urzędzie kanclerskim w Berlinie ze specjalnym wysłannikiem USA Steve’em Witkoffem oraz zięciem prezydenta USA Jaredem Kushnerem - poinformowały niemieckie media.
Po pięciu godzinach spędzonych w urzędzie kanclerskim w niedzielę wieczorem Zełenski opuścił budynek - przekazały media w Niemczech. Nieco wcześniej wyszedł z niego kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
W urzędzie kanclerskim doszło do kilkugodzinnych rozmów między delegacją ukraińską oraz amerykańską - doniósł dziennik „Sueddeutsche Zeitung”. Nie brał w nich udział Merz, ze strony niemieckiej w „charakterze moderatora” uczestniczył jego doradca ds. zagranicznych Guenter Sautter.
