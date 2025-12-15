Niemcy chcą przyjąć białoruskich opozycjonistów Maryję Kalesnikawą i Wiktara Babarykę - poinformował niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt w wywiadzie dla telewizji ARD.
Przyjmiemy co najmniej dwie prominentne postaci ruchu demokratycznego z Białorusi, ponieważ zależy nam na wzmocnieniu tego ruchu, nawet jeśli musi on rozwijać się poza granicami kraju
— powiedział.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Łukaszenka uwolnił 123 więźniów politycznych. Wśród nich jest m.in. Aleś Bialacki. Nie ma jednak Andrzeja Poczobuta
Zapytany, o to, kogo ma na myśli Dobrindt odpowiedział, że chodzi o Kalesnikawą i Babarykę, „którzy odegrali ważną rolę w ruchu demokratycznym”, zostali niedawno zwolnieni z białoruskiego więzienia i deportowani do Ukrainy.
Były kandydat na prezydenta Białorusi
Wiktar Babaryka był kandydatem na prezydenta Białorusi a Maryja Kalesnikawa szefową jego sztabu wyborczego.
Obecnie w Ukrainie przebywa 109 deportowanych z Białorusi uwolnionych więźniów politycznych.
