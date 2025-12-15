Ten kraj przyjmie dwoje uwolnionych białoruskich opozycjonistów! Wiemy, gdzie mogą trafić Maryja Kalesnikawa i Wiktar Babaryka

Niemcy chcą przyjąć białoruskich opozycjonistów Maryję Kalesnikawą i Wiktara Babarykę / autor: PAP/EPA
Niemcy chcą przyjąć białoruskich opozycjonistów Maryję Kalesnikawą i Wiktara Babarykę / autor: PAP/EPA

Niemcy chcą przyjąć białoruskich opozycjonistów Maryję Kalesnikawą i Wiktara Babarykę - poinformował niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt w wywiadzie dla telewizji ARD.

Przyjmiemy co najmniej dwie prominentne postaci ruchu demokratycznego z Białorusi, ponieważ zależy nam na wzmocnieniu tego ruchu, nawet jeśli musi on rozwijać się poza granicami kraju

— powiedział.

Zapytany, o to, kogo ma na myśli Dobrindt odpowiedział, że chodzi o Kalesnikawą i Babarykę, „którzy odegrali ważną rolę w ruchu demokratycznym”, zostali niedawno zwolnieni z białoruskiego więzienia i deportowani do Ukrainy.

Były kandydat na prezydenta Białorusi

Wiktar Babaryka był kandydatem na prezydenta Białorusi a Maryja Kalesnikawa szefową jego sztabu wyborczego.

Obecnie w Ukrainie przebywa 109 deportowanych z Białorusi uwolnionych więźniów politycznych.

PAP/Tomasz Karpowicz

