Władze miejskie Londynu, Paryża, Berlina i Nowego Jorku zaostrzyły środki bezpieczeństwa w związku z rozpoczynającym się świętem Chanuka, po tym jak doszło do ataku na społeczność żydowską świętującą na plaży Bondi w Sydney, w Australii.
– Co najmniej dwóch uzbrojonych mężczyzn zaatakowało ludzi zebranych na plaży w Sydney. W ataku zginęło 12 osób, w tym jeden zamachowiec, a 29 osób zostało rannych.
– Australijska policja i władze określiły to zdarzenie jako atak terrorystyczny.
– Na atak zareagowały inne wielkie miasta świata – Berlin, Nowy Jork, Londyn i Paryż.
Reakcja niemieckiej policji na zamach
Niemiecka policja poinformowała o zaostrzeniu środków bezpieczeństwa wokół Bramy Brandenburskiej w centrum Berlina, gdzie z okazji żydowskiego święta postawiona jest duża menora, na której znajdują się elektryczne światełka.
Od dawna planowaliśmy wprowadzenie kompleksowych środków bezpieczeństwa na dzisiejsze obchody Chanuki przy Bramie Brandenburskiej. W związku z wydarzeniami w Sydney jeszcze bardziej zintensyfikujemy nasze działania i utrzymujemy (w tym miejscu) silną obecność policji
— zapowiedział rzecznik berlińskiej policji na kanale X.
Dodatkowa ochrona w Nowym Jorku podczas obchodów Chanuki
Burmistrz Nowego Jorku Eric Adams oznajmił, że podczas obchodów Chanuki w synagogach w całym mieście wprowadzona zostanie dodatkowa ochrona. Teren przed nowojorską Synagogą Centralną w niedzielę patrolować będzie podwójna liczba uzbrojonych funkcjonariuszy.
Londyńska policja również zapowiedziała zwiększenie środków bezpieczeństwa, choć nie ujawniła szczegółów.
Chociaż nie ma informacji sugerujących jakikolwiek związek między atakiem w Sydney a poziomem zagrożenia w Londynie, zwiększyliśmy dziś obecność policji, przeprowadzamy dodatkowe patrole i kontaktujemy się ze społecznością żydowską, aby ustalić, co jeszcze możemy zrobić w nadchodzących godzinach i dniach
— czytamy w oświadczeniu.
Minister spraw wewnętrznych Francji Laurent Nunez zwrócił się do władz lokalnych z prośbą o zwiększenie bezpieczeństwa wokół żydowskich miejsc kultu w okresie od 14 do 22 grudnia - poinformował rzecznik ministra.
Przedstawiciel resortu dodał, że Nunez wezwał do zwiększenia liczby rozmieszczanych sił bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem uroczystości religijnych i wydarzeń gromadzących duże tłumy, zwłaszcza gdy odbywają się one w przestrzeni publicznej.
