Świat reaguje na atak w Sydney! Londyn, Paryż, Berlin i Nowy Jork zaostrzyły środki bezpieczeństwa

Władze miejskie Londynu, Paryża, Berlina i Nowego Jorku zaostrzyły środki bezpieczeństwa
Władze miejskie Londynu, Paryża, Berlina i Nowego Jorku zaostrzyły środki bezpieczeństwa / autor: PAP/EPA

Władze miejskie Londynu, Paryża, Berlina i Nowego Jorku zaostrzyły środki bezpieczeństwa w związku z rozpoczynającym się świętem Chanuka, po tym jak doszło do ataku na społeczność żydowską świętującą na plaży Bondi w Sydney, w Australii.

– Co najmniej dwóch uzbrojonych mężczyzn zaatakowało ludzi zebranych na plaży w Sydney. W ataku zginęło 12 osób, w tym jeden zamachowiec, a 29 osób zostało rannych.

– Australijska policja i władze określiły to zdarzenie jako atak terrorystyczny.

– Na atak zareagowały inne wielkie miasta świata – Berlin, Nowy Jork, Londyn i Paryż.

Reakcja niemieckiej policji na zamach

Niemiecka policja poinformowała o zaostrzeniu środków bezpieczeństwa wokół Bramy Brandenburskiej w centrum Berlina, gdzie z okazji żydowskiego święta postawiona jest duża menora, na której znajdują się elektryczne światełka.

Od dawna planowaliśmy wprowadzenie kompleksowych środków bezpieczeństwa na dzisiejsze obchody Chanuki przy Bramie Brandenburskiej. W związku z wydarzeniami w Sydney jeszcze bardziej zintensyfikujemy nasze działania i utrzymujemy (w tym miejscu) silną obecność policji

— zapowiedział rzecznik berlińskiej policji na kanale X.

Dodatkowa ochrona w Nowym Jorku podczas obchodów Chanuki

Burmistrz Nowego Jorku Eric Adams oznajmił, że podczas obchodów Chanuki w synagogach w całym mieście wprowadzona zostanie dodatkowa ochrona. Teren przed nowojorską Synagogą Centralną w niedzielę patrolować będzie podwójna liczba uzbrojonych funkcjonariuszy.

Londyńska policja również zapowiedziała zwiększenie środków bezpieczeństwa, choć nie ujawniła szczegółów.

Chociaż nie ma informacji sugerujących jakikolwiek związek między atakiem w Sydney a poziomem zagrożenia w Londynie, zwiększyliśmy dziś obecność policji, przeprowadzamy dodatkowe patrole i kontaktujemy się ze społecznością żydowską, aby ustalić, co jeszcze możemy zrobić w nadchodzących godzinach i dniach

— czytamy w oświadczeniu.

Minister spraw wewnętrznych Francji Laurent Nunez zwrócił się do władz lokalnych z prośbą o zwiększenie bezpieczeństwa wokół żydowskich miejsc kultu w okresie od 14 do 22 grudnia - poinformował rzecznik ministra.

Przedstawiciel resortu dodał, że Nunez wezwał do zwiększenia liczby rozmieszczanych sił bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem uroczystości religijnych i wydarzeń gromadzących duże tłumy, zwłaszcza gdy odbywają się one w przestrzeni publicznej.

PAP/Tomasz Karpowicz

