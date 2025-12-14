Mocne słowa premiera Orbana. Wywołały reakcję ukraińskiego ministra: "Najcenniejszy zamrożony rosyjski atut w Europie"

Szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha komentując stanowisko Viktora Orbana w sprawie decyzji Unii Europejskiej o zamrożeniu rosyjskich aktywów w Europie na czas nieokreślony stwierdził, że premier Węgier jest „najcenniejszym zamrożonym aktywem Federacji Rosyjskiej w Europie”.

Sybiha udostępnił na swoim koncie w serwisie X wpis Orbana, w którym skarży się on na politykę Wspólnoty:

Pomijając Węgry i łamiąc europejskie prawo w biały dzień, Bruksela podejmuje kroki w celu przejęcia zamrożonych rosyjskich aktywów – to wypowiedzenie wojny. Jednocześnie żądają od państw członkowskich dodatkowych 135 miliardów euro na podsycanie konfliktu. Węgry nie wezmą udziału w tym dziwacznym brukselskim przedsięwzięciu

— powiedział premier Węgier w nagraniu.

Odpowiedź ukraińskiego ministra

Szef ukraińskiej dyplomacji zareagował w następujący sposób:

Najcenniejszy zamrożony rosyjski atut w Europie

— skomentował Sybiha.

Zmiana sposobu decydowania o rosyjskich aktywach

Piątkowe porozumienie UE zmienia sposób decydowania o rosyjskich aktywach, usuwając konieczność podejmowania decyzji w tej kwestii co pół roku, za zgodą wszystkich stolic i być może ułatwi przekazanie ich Ukrainie w ramach pożyczki reparacyjnej.

Ambasador UE na Ukrainie Katarina Mathernova oświadczyła, że w związku z piątkową decyzją Unii Europejskiej Rosja nie będzie miała dostępu do zamrożonych aktywów swojego banku centralnego w Europie, nawet „tylnymi drzwiami”.

PAP/Tomasz Karpowicz

