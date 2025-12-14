Szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha komentując stanowisko Viktora Orbana w sprawie decyzji Unii Europejskiej o zamrożeniu rosyjskich aktywów w Europie na czas nieokreślony stwierdził, że premier Węgier jest „najcenniejszym zamrożonym aktywem Federacji Rosyjskiej w Europie”.
Sybiha udostępnił na swoim koncie w serwisie X wpis Orbana, w którym skarży się on na politykę Wspólnoty:
Pomijając Węgry i łamiąc europejskie prawo w biały dzień, Bruksela podejmuje kroki w celu przejęcia zamrożonych rosyjskich aktywów – to wypowiedzenie wojny. Jednocześnie żądają od państw członkowskich dodatkowych 135 miliardów euro na podsycanie konfliktu. Węgry nie wezmą udziału w tym dziwacznym brukselskim przedsięwzięciu
— powiedział premier Węgier w nagraniu.
Odpowiedź ukraińskiego ministra
Szef ukraińskiej dyplomacji zareagował w następujący sposób:
Najcenniejszy zamrożony rosyjski atut w Europie
— skomentował Sybiha.
Zmiana sposobu decydowania o rosyjskich aktywach
Piątkowe porozumienie UE zmienia sposób decydowania o rosyjskich aktywach, usuwając konieczność podejmowania decyzji w tej kwestii co pół roku, za zgodą wszystkich stolic i być może ułatwi przekazanie ich Ukrainie w ramach pożyczki reparacyjnej.
Ambasador UE na Ukrainie Katarina Mathernova oświadczyła, że w związku z piątkową decyzją Unii Europejskiej Rosja nie będzie miała dostępu do zamrożonych aktywów swojego banku centralnego w Europie, nawet „tylnymi drzwiami”.
