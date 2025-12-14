Czas na redefinicję stosunków na linii Europa-USA? Meloni o przebudzeniu Starego Kontynentu. "Oddaliśmy w ich ręce nasze bezpieczeństwo"

  • Świat
  • opublikowano:
Premier Włoch Georgia Meloni / autor: PAP/EPA
Premier Włoch Georgia Meloni / autor: PAP/EPA

Konieczne jest wzmocnienie dialogu ze Stanami Zjednoczonymi na równych prawach, a nie na zasadach podległości” - powiedziała premier Włoch Giorgia Meloni podczas festynu jej partii Bracia Włosi w Rzymie. Odniosła się do zapowiedzi USA, dotyczących redukcji zaangażowania w Europie. Określiła, że jest to moment przebudzenia Starego Kontynentu.

W wystąpieniu na zakończenie festynu pod nazwą Atreju, zorganizowanego w rzymskim Zamku Świętego Anioła, włoska premier mówiła:

Podniesiony został alarm, bo prezydent Donald Trump powiedział w zdecydowany sposób, że USA zamierzają wycofać się z zaangażowania w Europie, a Europejczycy muszą bronić się sami. To znaczy: dzień dobry, Europo. Przez 80 lat oddaliśmy w ich ręce nasze bezpieczeństwo, myśląc, że taki dzień nigdy nie nadejdzie i że to jest gratis.

Dodała również:

Ja mówię zawsze, że wolność ma swoją cenę, a my, w przeciwieństwie do innych, nigdy nie kochaliśmy zewnętrznych ingerencji z żadnej strony. Zawsze woleliśmy kosztowną wolność od bardzo kosztownej i wygodnej służebności.

Meloni: Rozmawiać z USA na równych prawach

Włoska premier oświadczyła:

Konieczne jest wzmocnienie dialogu ze Stanami Zjednoczonymi na równych prawach, a nie na zasadach podległości.

Zapewniła też:

Od pierwszego dnia stoimy u boku Ukrainy i będziemy kontynuować wsparcie dla niej, by bronić też naszego bezpieczeństwa narodowego i dążyć do pokoju.

  • Pokoju nie buduje się piosenkami Johna Lennona, ale odstraszaniem - powiedziała włoska premier.

Szefowa rządu mówiła:

Chcemy budować poważny kraj, także ze środków Unii Europejskiej.

Zauważyła, że Włochy, które były na końcu, jeśli chodzi o wydawanie unijnych pieniędzy, teraz są w czołówce.

Meloni oświadczyła:

Europa nie jest u schyłku. Jest żywą cywilizacją, która ma nadal swoją misję.

Nie pozwolimy na to, by stała się karykaturą

— dodała.

„Europa powinna uczyć się od Włoch”

Premier odnotowała, że trzy lata temu, kiedy centroprawica doszła do władzy we Włoszech, w nagłówkach międzynarodowej prasy można było przeczytać: „Europa drży, Meloni zagraża europejskiej stabilności”. Teraz zaś, jak dodała, brytyjski „Financial Times” pisze: „Europa powinna uczyć się od Włoch”.

Nazwa dorocznego festynu Braci Włoch - Atreju nawiązuje do imienia postaci wojownika z powieści „Niekończąca się historia” Michaela Endego.

Gościem spotkania był przewodniczący Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, były premier Mateusz Morawiecki.

Adam Bąkowski/PAP

