Wideo

Masakra w Sydney. Tłum uciekał w popłochu przed zabójcami. Bohaterski mężczyzna rzucił się na jednego z napastników i stoczył z nim walkę

  • Świat
  • opublikowano:
Policja na miejscu strzelaniny w Sydney/Wpis na portalu X (screen) / autor: PAP/EPA/X-Star Brief (screen)
Policja na miejscu strzelaniny w Sydney/Wpis na portalu X (screen) / autor: PAP/EPA/X-Star Brief (screen)

W Sydney doszło do ataku podczas odpalania Chanuki na plaży Bondi. Dwóch uzbrojonych mężczyzn otworzyło ogień do przebywających tam osób. W pewnym momencie do jednego z napastników zakradł się mężczyzna, który zdołał pozbawić agresora broni.

W zamachu terrorystycznym na plaży Bondi w Sydney zginęło w niedzielę co najmniej 11 osób oraz jeden z napastników. Atak nastąpił, kiedy zebrani na plaży australijscy Żydzi przystąpili do zapalania chanukowej świecy. Do szpitali przewieziono 29 osób. Jeden ze sprawców poniósł śmierć, drugi został zatrzymany.

W sieci pojawiło się nagranie mężczyzny, który wykazał się niezwykłym bohaterstwem. Zakradł się od tyłu do jednego z napastników i po krótkiej walce wyrwał mu broń z rąk. Następnie wziął na cel agresora, który zaczął się wycofywać w kierunku swojego kompana.

Policyjne ustalenia

Komisarz policji stanu Nowa Południowa Walii, Mal Lanyon, przekazał podczas konferencji prasowej, że napastnicy użyli broni długiej. Dodał, że policja odnalazła pojazd, w którym prawdopodobnie znajduje się kilka improwizowanych ładunków wybuchowych. Podobne urządzenie jest też pod kładką, z której strzelali napastnicy. Jednostki pirotechników dotarły już na miejsce zdarzenia.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Strzelanina w Sydney. Izrael oskarża Australię o lekceważenie sygnałów ostrzegawczych. „Oto skutki antysemickich ataków”

Strzelanina na plaży w Australii. Napastnicy otworzyli ogień podczas uroczystości Chanuki. Nie żyje 11 osób i jeden z agresorów

Strzelanina na Uniwersytecie Browna w Providence! Liczba rannych wzrosła do dziewięciu. Trwa poszukiwanie sprawcy

Adam Bąkowski/PAP/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych