Strzelanina w Sydney. Izrael oskarża Australię o lekceważenie sygnałów ostrzegawczych. "Oto skutki antysemickich ataków"

Gideon Saar, szef MSZ Izraela, powiedział dziś, że przed strzelaniną podczas uroczystości chanukowych na plaży w Sydney do rządu Australii miały docierać liczne sygnały ostrzegawcze, które jednak zostały zlekceważone. Wskutek ataku na plaży w Sydney zginęło co najmniej dziewięć osób, w tym jeden z napastników.

Oto skutki antysemickich ataków na ulicach Australii w ciągu ostatnich dwóch lat, wraz z antysemickimi i podżegającymi hasłami „globalizacji intifady”. Dziś te (wezwania) się spełniły

— oznajmił szef izraelskiego MSZ, cytowany przez agencję Reutera.

Hercog: Australię nęka ogromna fala antysemityzmu

Prezydent Izraela Icchak Hercog wezwał rząd Australii do walki z „ogromną falą antysemityzmu”, która, jak powiedział, „nęka australijskie społeczeństwo”.

Premier Australii Anthony Albanese zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Po tej naradzie spodziewane jest jego wystąpienie.

W niedzielę co najmniej dwóch uzbrojonych mężczyzn zaatakowało ludzi zebranych na plaży Bondi w australijskim Sydney. Członkowie australijskiej społeczności żydowskiej obchodzili tam pierwszy dzień święta Chanuki.

PAP/Joanna Jaszczuk

