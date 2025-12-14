Kanclerz Niemiec Friedrich Merz obwieścił koniec ery „Pax Americana” w Europie. „Amerykanie bardzo stanowczo bronią teraz swoich interesów. Dlatego teraz musimy bronić również naszych” - stwierdził. Słowa Merza wiążą się z ogłoszoną przez Stany Zjednoczone nową Strategią Bezpieczeństwa Narodowego. Wynika z niej, że USA będą wpierać sojuszników NATO w zapewnieniu bezpieczeństwa w swoich regionach, ale nie chcą pełnić już roli „globalnego policjanta”.
Czy Niemcy mogą być zaskoczeni zmianą polityki bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych?
W czasie swojej pierwszej kadencji Donald Trump skierował w stronę Niemiec jasny i gorzki komunikat, zarzucając im finansowe wspieranie agresywnych dążeń Rosji. Chodziło o kupowanie rosyjskich paliw i budowę gazociągów Nord Stream, przy jednoczesnym zaniedbywaniu obowiązku wydatkowania na armię sum przewidzianych w traktacie NATO.
Dziś administracja Donalda Trumpa wytyka europejskim krajom cywilizacyjny upadek, który pozbawia je możliwości obrony swojego terytorium w sytuacji zagrożenia konfliktem zbrojnym. Bardzo jasno wyartykułował to w czasie tegorocznej Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa J. D. Vance. Ogłoszona kilka dni temu Nowa Bezpieczeństwa Narodowego USA wprowadza nową politykę m.in. w stosunku do Europy.
Dni, kiedy Stany Zjednoczone podtrzymywały cały porządek światowy jak Atlas skończyły się
— ogłoszono w dokumencie, zapowiadając przełożenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo w poszczególnych regionach na sojuszników Ameryki.
Putin się nie zatrzyma
Kanclerz Niemiec był gościem sobotniej konwencji bawarskiej partii chadeckiej CSU w Monachium, gdzie przybył jako szef CDU (partii chadeckiej w pozostałej części Niemiec). W czasie swojego wystąpienia powiedział, że Europejczycy muszą przygotować się na „fundamentalne zmiany w stosunkach transatlantyckich”. Merz obwięścił koniec ery „Pax Americana” w Europie.
Dekady Pax Americana dobiegły końca. Nostalgia nie pomoże. To fakt. Amerykanie bardzo stanowczo bronią teraz swoich interesów. Dlatego teraz musimy bronić również naszych
— stwierdził kanclerz.
Putin się nie zatrzyma. Jeśli Ukraina upadnie, wtedy on się nie zatrzyma
— powiedział.
Odkrycie kanclerza
Po latach prowadzenia polityki zbliżenia z Rosja Putina Niemcy zaczynają się go obawiać.
Fundamentalna zmiana granic w Europie, odbudowa dawnego Związku Radzieckiego w jego dawnych granicach, co jest ogromnym zagrożeniem, w tym militarnym, dla krajów, które kiedyś wchodziły w skład tego imperium
— oświadczył w Monachium Merz.
Dlatego priorytetem Europy musi być pomoc dla Ukrainy, jedność europejska i zdolności obronne we współpracy z Wielką Brytanią
— powiedział Friedrich Merz. Jak przypomniał, do ZSRR należały terytoria państw bałtyckich, a Estonia, Łotwa i Litwa są dziś członkami NATO i UE, podobnie jak inne państwa byłego bloku wschodniego.
Próbując znaleźć jakąś analogię do działań Rosji Merz wskazał na Adolfa Hitlera i rok 1938.
Hitler poczuł się ośmielony w swojej imperialnej ekspansji polityką ustępstw ze strony państw europejskich i w konsekwencji rozpoczął w 1939 r. II wojnę światową
— oświadczył powołując się na na książkę australijskiego historyka Christophera Clarka „Lunatycy”.
