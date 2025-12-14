Ponad 200 byłych zakładników oraz członków rodzin ofiar ataku Hamasu z 7 października 2023 r. zaapelowało do premiera Izraela Benjamina Netanjahu o natychmiastowe powołanie państwowej komisji śledczej - przekazał portal Times of Israel. Domagają się wyjaśnienia zaniedbań władz i pociągnięcia winnych do odpowiedzialności.
Wzywamy rząd Izraela, aby zaprzestał unikania, opóźniania i tuszowania (tej) sprawy oraz aby natychmiast powołał państwową komisję śledczą
— napisali autorzy w liście opublikowanym w 800. dniu po ataku.
Domagamy się prawdy, sprawiedliwości i odpowiedzialności
— czytamy w odezwie.
Jeśli nie macie zamiaru wziąć na siebie odpowiedzialności i powołać takiej komisji, czego żąda większość narodu, opuśćcie stanowiska i pozwólcie zdecydować narodowi
— napisali byli zakładnicy i rodziny, które straciły swoich bliskich podczas najazdu Hamasu.
Śledztwo ws. wydarzeń z 7 października 2023 r.
Sygnatariusze listu domagają się przejrzystego śledztwa w celu zbadania wszystkich okoliczności wydarzeń z 7 października 2023 r., w tym „załamania się systemów obronnych i wywiadowczych (…) oraz pozostawienia cywilów i żołnierzy na pastwę piekła”.
Komisja śledcza nie jest narzędziem politycznym. Nie może składać się z osób, których dotyczy śledztwo. (…) Wyłącznie takie ciało będzie w stanie dotrzeć do pełnej prawdy, a nie tylko tej, którą wygodnie jest ujawnić
— podkreślili autorzy listu.
7 października 2023 r. Hamas, Palestyński Islamski Dżihad i pomniejsze ugrupowania przeprowadziły atak na Izrael. Zginęło wówczas 1221 osób, a 251 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy jako zakładnicy. Z tej liczby 168 przeżyło i zostało albo wymienionych przez Hamas na palestyńskich więźniów, albo odbitych przez armię. Izraelskie społeczeństwo zarzuca władzom z Netanjahu na czele, że ich błędy i zaniedbania umożliwiły Hamasowi przeprowadzenie skutecznego najazdu.
Adam Bąkowski/PAP
