Ponad 200 byłych zakładników oraz członków rodzin ofiar ataku Hamasu z 7 października 2023 r. zaapelowało do premiera Izraela Benjamina Netanjahu o natychmiastowe powołanie państwowej komisji śledczej - przekazał portal Times of Israel. Domagają się wyjaśnienia zaniedbań władz i pociągnięcia winnych do odpowiedzialności.

Wzywamy rząd Izraela, aby zaprzestał unikania, opóźniania i tuszowania (tej) sprawy oraz aby natychmiast powołał państwową komisję śledczą

— napisali autorzy w liście opublikowanym w 800. dniu po ataku.

Domagamy się prawdy, sprawiedliwości i odpowiedzialności

— czytamy w odezwie.

Jeśli nie macie zamiaru wziąć na siebie odpowiedzialności i powołać takiej komisji, czego żąda większość narodu, opuśćcie stanowiska i pozwólcie zdecydować narodowi

— napisali byli zakładnicy i rodziny, które straciły swoich bliskich podczas najazdu Hamasu.

Śledztwo ws. wydarzeń z 7 października 2023 r.

Sygnatariusze listu domagają się przejrzystego śledztwa w celu zbadania wszystkich okoliczności wydarzeń z 7 października 2023 r., w tym „załamania się systemów obronnych i wywiadowczych (…) oraz pozostawienia cywilów i żołnierzy na pastwę piekła”.

Komisja śledcza nie jest narzędziem politycznym. Nie może składać się z osób, których dotyczy śledztwo. (…) Wyłącznie takie ciało będzie w stanie dotrzeć do pełnej prawdy, a nie tylko tej, którą wygodnie jest ujawnić

— podkreślili autorzy listu.

7 października 2023 r. Hamas, Palestyński Islamski Dżihad i pomniejsze ugrupowania przeprowadziły atak na Izrael. Zginęło wówczas 1221 osób, a 251 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy jako zakładnicy. Z tej liczby 168 przeżyło i zostało albo wymienionych przez Hamas na palestyńskich więźniów, albo odbitych przez armię. Izraelskie społeczeństwo zarzuca władzom z Netanjahu na czele, że ich błędy i zaniedbania umożliwiły Hamasowi przeprowadzenie skutecznego najazdu.

