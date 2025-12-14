Pięć osób zostało aresztowanych pod zarzutem planowania ataku na jarmark świąteczny w miejscowości Dingolfing w Dolnej Bawarii - poinformowała agencja DPA.
Według Prokuratury Generalnej w Monachium zatrzymani to 56-letni Egipcjanin, 37-letni Syryjczyk oraz trzech Marokańczyków w wieku 22, 28 i 30 lat. Operacja została przeprowadzona pod kierownictwem Centralnego Biura ds. zwalczania ekstremizmu i terroryzmu Prokuratury Generalnej przy udziale funkcjonariuszy Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji.
Podejrzani przed sądem
Aresztowania dokonano 12 grudnia, dzień później podejrzani zostali doprowadzeni do sądu. Wobec czterech z nich wydany został nakaz aresztowania.
Jak pisze agencja DPA, na wstępnym etapie śledztwa prokuratura nie wyklucza, że aresztowani obcokrajowcy planowali zamach w 20-tysiecznym Dingolfing, położonym około 90 km na północny wschód od Monachium, działając z pobudek islamistycznych. Do ataku mieli użyć samochodu.
