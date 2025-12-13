NA ŻYWO

RELACJA. 1390. dzień wojny. Ukraińska marynarka wojenna: Rosjanie celowo zaatakowali turecki statek na Morzu Czarnym

Trwa 1390. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Niedziela, 14 grudnia 2025 r.

00:01. Ukraińska marynarka wojenna: Rosjanie celowo zaatakowali turecki statek na Morzu Czarnym

Rosja celowo zaatakowała turecki statek cywilny, płynący tzw. korytarzem zbożowym z ładunkiem oleju słonecznikowego z Ukrainy do Egiptu – poinformowała w sobotę ukraińska marynarka wojenna.

Federacja Rosyjska przeprowadziła celowe uderzenie za pomocą BSP (bezzałogowego statku powietrznego) w turecki statek VIVA, który zmierzał do Egiptu z olejem słonecznikowym na pokładzie. Przejście morzem odbywało się korytarzem zbożowym. Na statku znajduje się 11 obywateli Republiki Tureckiej

— przekazały służby prasowe marynarki wojennej Ukrainy.

Według komunikatu do uderzenia doszło na otwartym morzu, w wyłącznej morskiej strefie ekonomicznej Ukrainy, poza zasięgiem działania ukraińskiej obrony powietrznej.

Federacja Rosyjska rażąco i cynicznie narusza normy międzynarodowego prawa morskiego

— doniosła agencja Interfax-Ukraina.

Agencja podkreśliła, że władze ukraińskie pozostają w kontakcie z kapitanem statku, a morskie służba poszukiwawczo-ratownicza są w gotowości do udzielenia pomocy w razie potrzeby.

Załoga nie ucierpiała. Statek kontynuuje rejs do portu przeznaczenia w Egipcie

— podała Interfax-Ukraina.

