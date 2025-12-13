Trwa 1390. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Niedziela, 14 grudnia 2025 r.
00:01. Ukraińska marynarka wojenna: Rosjanie celowo zaatakowali turecki statek na Morzu Czarnym
Rosja celowo zaatakowała turecki statek cywilny, płynący tzw. korytarzem zbożowym z ładunkiem oleju słonecznikowego z Ukrainy do Egiptu – poinformowała w sobotę ukraińska marynarka wojenna.
Federacja Rosyjska przeprowadziła celowe uderzenie za pomocą BSP (bezzałogowego statku powietrznego) w turecki statek VIVA, który zmierzał do Egiptu z olejem słonecznikowym na pokładzie. Przejście morzem odbywało się korytarzem zbożowym. Na statku znajduje się 11 obywateli Republiki Tureckiej
— przekazały służby prasowe marynarki wojennej Ukrainy.
Według komunikatu do uderzenia doszło na otwartym morzu, w wyłącznej morskiej strefie ekonomicznej Ukrainy, poza zasięgiem działania ukraińskiej obrony powietrznej.
Federacja Rosyjska rażąco i cynicznie narusza normy międzynarodowego prawa morskiego
— doniosła agencja Interfax-Ukraina.
Agencja podkreśliła, że władze ukraińskie pozostają w kontakcie z kapitanem statku, a morskie służba poszukiwawczo-ratownicza są w gotowości do udzielenia pomocy w razie potrzeby.
Załoga nie ucierpiała. Statek kontynuuje rejs do portu przeznaczenia w Egipcie
— podała Interfax-Ukraina.
red/PAP/Facebook/X
