Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres poinformował, że dziś zginęło sześciu żołnierzy sił pokojowych, po ataku dronów na bazę logistyczną ONZ w mieście Kadugli, w stolicy stanu Kordofan Południowy w Sudanie. Rannych zostało ośmiu innych wojskowych.
Zarówno ofiary śmiertelne, jak i ranni to obywatele Bangladeszu, służący w Tymczasowych Siłach Bezpieczeństwa ONZ w Abyei (UNISFA).
Ataki na żołnierzy sił pokojowych ONZ mogą stanowić zbrodnie wojenne w świetle prawa międzynarodowego
— stwierdził Guterres. Szef ONZ wezwał do pociągnięcia do odpowiedzialności osoby odpowiedzialne za ten „nieuzasadniony” atak.
Odpowiedzialni za atak
Sudańskie wojsko obwiniło za atak grupę paramilitarną Sił Szybkiego Wsparcia (RSF), z którą od kwietnia 2023 r. toczy wojnę o kontrolę nad krajem.
Według danych ONZ działania zbrojne pochłonęły ponad 43 tys. ofiar oraz zmusiły około 14 mln ludzi do opuszczenia domów.
Misja UNISFA prowadzona jest od 2011 r. Celem jej powstania było przeciwdziałanie przemocy i eskalacji napięć w czasie, gdy Sudan Południowy przygotowywał się do formalnego ogłoszenia niepodległości. W listopadzie 2025 r. ONZ przedłużyło mandat misji pokojowej w Abyei, tłumacząc, że na granicy między Sudanem i Sudanem Południowym nadal dochodzi do aktów przemocy i fali przesiedleń ludności cywilnej.
