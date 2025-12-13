Bialacki zabrał głos po wyjściu z więzienia: "Nigdy się nie poddawaj!". Wskazał, że nie zgodził się na podpisanie prośby o łaskę

Aleś Bialacki przyznał, że bezskutecznie namawiano go, aby podpisał prośbę o ułaskawienie do przywódcy Białorusi Alaksandra Łukaszenki. / autor: PAP/Valdemar Doveiko
Po zwolnieniu z więzienia białoruski obrońca praw człowieka i laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki przyznał, że bezskutecznie namawiano go, aby podpisał prośbę o ułaskawienie do przywódcy Białorusi Alaksandra Łukaszenki.

CZYTAJ TAKŻE: Łukaszenka uwolnił 123 więźniów politycznych. Wśród nich jest m.in. laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki

Bialacki, który został deportowany na Litwę, znalazł się w ambasadzie USA w Wilnie. Następnie wyszedł – owinięty w biało-czerwono-białą flagę – do ludzi, którzy zgromadzili się przed budynkiem placówki.

Opuszczenie więzienia

Jak przekazał w rozmowie z dziennikarzami, rozbudzono go o godz. 4 nad ranem w więzieniu i kazano zabrać wszystkie rzeczy; wówczas – jak przyznał – zrozumiał, że wychodzi na wolność.

Obrońca praw człowieka powiedział, że po zwolnieniu w czerwcu br. Siarhieja Cichanouskiego, a następnie uwolnieniu we wrześniu ponad pół setki więźniów politycznych na podstawie umowy między Waszyngtonem a Mińskiem spodziewał się dalszych zwolnień.

Prośba o ułaskawienie

Bialacki przyznał, że namawiano go, aby podpisał prośbę o ułaskawienie, ale tego nie zrobił. Wezwał również do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych na Białorusi

Laureat pokojowego Nobla z 2022 r. podkreślił w wypowiedzi dla telewizji Biełsat, że była to nagroda „dla wszystkich białoruskich aktywistów i białoruskiego narodu, który walczył za demokracją i prawa człowieka na Białorusi”.

Jak dodał, po czterech i pół roku w więzieniu „uczucie bycia na wolności nie jest jeszcze do końca zrozumiałe”.

Dla mnie uwolnienie oznacza spotkanie z rodziną, przyjaciółmi i kontynuację pracy jako obrońca praw człowieka

— podkreślił Bialacki.

Never give up (Nigdy się nie poddawaj)

– dodał po angielsku.

Przymusowa deportacja

Bialacki został przymusowo deportowany na Litwę. Jak poinformowała ambasada USA w Wilnie, był on w grupie dziewięciu osób, które trafiły do tego kraju. Na kanale Telegram centrum „Wiasna” podało, że 114 uwolnionych osób zostało deportowanych do Ukrainy, wśród nich 104 Białorusinów.

W sumie uwolnione zostały przez władze w Mińsku, na mocy umowy z USA, 123 osoby, w tym także obywatele Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Litwy, Łotwy, Australii, Japonii, pięciu obywateli Ukrainy, a także obywatel Polski Roman Gałuza.

Wśród zwolnionych nie ma Andrzeja Poczobuta – przekazało polskie MSZ. Mieszkająca we Włoszech białoruska działaczka opozycyjna Julia Juchno poinformowała w sobotę PAP, że dziennikarz odmówił ułaskawienia i dlatego nie znalazł się na liście osób uwolnionych przez reżim Łukaszenki.

PAP/Adrian Siwek

