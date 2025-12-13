Rumuńskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o dwóch potwierdzonych przypadkach trądu, a dwa inne podejrzane przypadki są obecnie badane. Wszystkie cztery osoby to kobiety z Azji, które były zatrudnione jako masażystki w salonie SPA.
Są to pierwsze przypadki trądu w Rumunii od ponad 40 lat. Ministerstwo Zdrowia nakazało zawieszenie działalności salonu masażu do czasu zakończenia dochodzenia epidemiologicznego.
Ryzyko rozprzestrzeniania się choroby
Rumuński minister zdrowia Alexandru Rogobete poinformował, że nakazał wzmożony nadzór epidemiologiczny, rozszerzenie badań kontaktów, ocenę warunków pracy i życia pracowników zagranicznych, a także zwrócił się o międzynarodową pomoc do Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Trąd jest chorobą o powolnym przebiegu i niskiej zakaźności. Do zakażenia konieczna jest długotrwała ekspozycja. Choroba NIE przenosi się poprzez: uścisk dłoni, podróże środkami transportu publicznego, krótką bliskość, korzystanie z pomieszczeń wspólnych
— zaznaczył Alexandru Rogobete we wpisie na Facebooku.
Ze względu na powolny rozwój bakterii Mycobacterium leprae trudno jest zidentyfikować źródło zakażenia. Po rozpoczęciu leczenia ryzyko rozprzestrzeniania się choroby zanika.
Ryzyko dla ogółu społeczeństwa pozostaje niskie, a sytuacja jest zarządzana z najwyższą odpowiedzialnością
— dodał rumuński minister zdrowia.
Ostatni przypadek trądu w Rumunii
W Rumunii ostatni przypadek trądu został zdiagnozowany w 1981 roku. Trąd to - jak przypominają badacze - jedna z najstarszych chorób w historii ludzkości i do dzisiaj występuje w Azji, Afryce i Ameryce Południowej. Mimo że prześledzono ewolucję powodującej ją bakterii, nie było wiadomo, czy może przenosić się między gatunkami.
