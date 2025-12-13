Aleksandar Łukaszenka uwolnił 123 więźniów politycznych. Wśród nich znaleźli się m.in. laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki oraz Maryja Kalesnikawa. „Dziewięciu więźniów politycznych, uwolnionych w sobotę przez władze w Mińsku, zostało wysłanych z Białorusi do Wilna” – podała ambasada USA w stolicy Litwy.
Jak poinformowała białoruska państwowa agencja BiełTa, reżim Łukaszenki zdecydował się na zwolnienie 123 więźniów politycznych. Chodzi o osoby pochodzące z różnych państw.
Aleś Bialacki na wolności!
Wśród zwolnionych znaleźli się laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki, Maryja Kalesnikawa, obywatel Polski Roman Gałuza.
Wolność uzyskali również m.in. obywatele Japonii, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Łotwy czy Litwy.
Jak informuje centrum „Wiasna”, wolność uzyskali również Wiktar Babaryka i działacze Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiasna” Walancin Stefanowicz i Uładź Łabkowicz.
Według oświadczenia prasowego wydanego przez biuro Alaksandra Łukaszenki, na które powołała się „Wiasna”, uwolnienie więźniów wynikało z porozumienia osiągniętego przez władze w Mińsku z prezydentem USA Donaldem Trumpem.
Komunikat ambasady USA
Dziewięciu więźniów politycznych, uwolnionych w sobotę przez władze w Mińsku, zostało wysłanych z Białorusi do Wilna
— podała ambasada USA w stolicy Litwy.
Według informacji podanej przez amerykańską dyplomację do stolicy Litwy nie została skierowana uwolniona opozycjonistka białoruska Maryja Kalesnikawa. Pozostali uwolnieni więźniowie mają zostać przetransportowani z Białorusi do Ukrainy.
Potwierdziło to Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiasna” na kanale Telegram, które oświadczyło, że 114 uwolnionych osób zostało deportowanych do Ukrainy, wśród nich 104 Białorusinów.
Tomasz Karpowicz/PAP
