Musk ma dość von der Leyen? Promuje kontrowersyjnego cypryjskiego europosła-influencera: "Fidias na Prezydenta UE!"

Elon Musk wspiera w mediach społecznościowych kontrowersyjnego cypryjskiego europosła. / autor: PAP/EPA
Elon Musk wspiera w mediach społecznościowych kontrowersyjnego cypryjskiego europosła. / autor: PAP/EPA

Fidias na Prezydenta UE!”- napisał w mediach społecznościowych miliarder Elon Musk, udostępniając nagranie zamieszczonego przez wzbudzającego kontrowersje cypryjskiego europosła-influencera Fidiasa Panayiotou.

Musk udostępnił wpis Panayiotou, w którym ten zastanawiał się, dlaczego szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen nie została wybrana na swoje stanowisko w powszechnych wyborach.

Kontrowersyjny europoseł

Fidias Panayiotou wzbudza spore kontrowersje. To cypryjski youtuber i inflluencer, który został wybrany europosłem mimo tego, że jak sam mówi, nie zna się na sprawach dotyczących Unii Europejskiej.

Chociaż nie miał nawet programu wyborczego, zdobył 19,4 procent głosów w kraju i zdobył jeden z sześciu mandatów przysługujących Cyprowi.

Sporo kontrowersji wywołały jego słowa dotyczące wojny na Ukrainie. Proponował on, aby… obywatele poszczególnych regionów tego kraju wzięli udział w referendum, w którym mieliby decydować, czy chcą być w Rosji, czy na Ukrainie, zupełnie pomijając aspekt rzetelności takiego potencjalnego referendum.

Adrian Siwek/X/Onet.pl/Vibez.pl

