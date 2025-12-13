„Fidias na Prezydenta UE!”- napisał w mediach społecznościowych miliarder Elon Musk, udostępniając nagranie zamieszczonego przez wzbudzającego kontrowersje cypryjskiego europosła-influencera Fidiasa Panayiotou.
Musk udostępnił wpis Panayiotou, w którym ten zastanawiał się, dlaczego szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen nie została wybrana na swoje stanowisko w powszechnych wyborach.
Kontrowersyjny europoseł
Fidias Panayiotou wzbudza spore kontrowersje. To cypryjski youtuber i inflluencer, który został wybrany europosłem mimo tego, że jak sam mówi, nie zna się na sprawach dotyczących Unii Europejskiej.
Chociaż nie miał nawet programu wyborczego, zdobył 19,4 procent głosów w kraju i zdobył jeden z sześciu mandatów przysługujących Cyprowi.
Sporo kontrowersji wywołały jego słowa dotyczące wojny na Ukrainie. Proponował on, aby… obywatele poszczególnych regionów tego kraju wzięli udział w referendum, w którym mieliby decydować, czy chcą być w Rosji, czy na Ukrainie, zupełnie pomijając aspekt rzetelności takiego potencjalnego referendum.
CZYTAJ TAKŻE:
— Wpis Tuska zauważony za oceanem. Rozbawiony właściciel X odpowiada premierowi. „Jeśli połączysz Donalda Trumpa i Elona Muska, otrzymasz…”
— Tusk został wyśmiany przez Muska, a neo-TVP chwali jego… zasięgi. Morawiecki: Nie potrzebujemy premiera-influencera
Adrian Siwek/X/Onet.pl/Vibez.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/748211-musk-kontra-von-der-leyen-promuje-cypryjskiego-europosla
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.