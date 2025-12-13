Tajlandia będzie kontynuować walki z Kambodżą. Premier Charnvirakul: Nasze obecne działania mówią same za siebie

  • Świat
  • opublikowano:
Premier Tajlandii Anutin Charnvirakul oświadczył, że jego kraj będzie kontynuował działania militarne przeciwko Kambodży, dopóki „zagrożenia” nie znikną / autor: PAP/EPA/ROYAL THAI GOVERNMENT / HANDOUT
Premier Tajlandii Anutin Charnvirakul oświadczył, że jego kraj będzie kontynuował działania militarne przeciwko Kambodży, dopóki „zagrożenia” nie znikną / autor: PAP/EPA/ROYAL THAI GOVERNMENT / HANDOUT

Premier Tajlandii Anutin Charnvirakul oświadczył, że jego kraj będzie kontynuował działania militarne przeciwko Kambodży, dopóki „zagrożenia” nie znikną. „Tajlandia będzie kontynuować działania militarne, dopóki nie uznamy, że nasze terytorium i nasz naród nie są już zagrożone” – oznajmił Charnvirakul w komunikacie na Facebooku. „Chcę to jasno powiedzieć. Nasze obecne działania mówią same za siebie” - dodał.

Wpis pojawił się mimo zapewnień prezydenta USA Donalda Trumpa, który oświadczył, że przeprowadził rozmowy z szefami rządów Tajlandii i Kambodży, po czym oba kraje miały zgodzić się na przerwanie walk

— podkreśliła agencja AFP.

Przeprowadziłem dobrą rozmowę”

Przeprowadziłem rano bardzo dobrą rozmowę z premierem Tajlandii Anutiniem Charnvirakulem i premierem Kambodży Hunem Manetem na temat bardzo nieszczęsnego odrodzenia się ich trwającej od dawna wojny. Zgodzili się na zatrzymanie strzelania od dzisiejszego wieczoru i na powrót do oryginalnego porozumienia pokojowego, zawartego przez nich ze mną, przy wsparciu wspaniałego premiera Malezji Anwara Ibrahima

— napisał Trump w serwisie Truth Social.

Natomiast premier Kambodży Hun Manet zapewnił w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku, że strona kambodżańska nadal dąży do pokojowego rozwiązania sporów, zgodnie z ustaleniami z końca października.

Porozumienie o zawieszeniu broni

Tajlandia i Kambodża podpisały wówczas porozumienie o zawieszeniu broni, wynegocjowane z udziałem Trumpa. Zostało ono jednak złamane zaledwie kilka tygodni później.

Armia Tajlandii utrzymuje, że kambodżańskie wojsko przeprowadziło 10 grudnia wieczorem ostrzał artyleryjski, atakując jej pozycje. W odwecie tajlandzcy żołnierze ostrzelali przeciwnika, niszcząc m.in. ciężarówki. Według prorządowego portalu Cambodia’s Fresh News wymiana ognia była kontynuowana 11 grudnia.

Strony wzajemnie oskarżały się o sprowokowanie agresji. 11 grudnia agencja AP podała, powołując się na tajlandzkie wojsko, że w starciach przy granicy obu krajów zginęło ponad 20 osób, w tym trzech cywilów. Władze Kambodży poinformowały, że po jej stronie życie straciło dziewięciu cywilów, w tym niemowlę, a 46 innych osób zostało rannych.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych