Parlamentarzyści z partii Bracia Włosi premier Włoch Giorgii Meloni kupili dla niej prezent pod choinkę - komputer najnowszej generacji. Deputowani i senatorowie zorganizowali w tym celu zbiórkę: po 50 euro od osoby.
Szefowa rządu otrzyma „superkomputer”- zapewniają parlamentarzyści, cytowani przez agencję informacyjną ADNKronos.
Przypomina się jednocześnie, że przed rokiem premier dostała od nich w prezencie pod choinkę łóżko w królewskim rozmiarze. W tym roku politycy jej partii postawili na technologię i to, jak zaznaczono, na urządzenie bardzo wysokiej klasy.
Ugrupowanie Giorgii Meloni ma wraz z nią 179 parlamentarzystów. Zebrano więc na prezent dla niej 8900 euro.
Aukcja premier Meloni
W tych dniach premier wystawiła na aukcję prezenty, jakie otrzymała podczas oficjalnych zagranicznych podróży. Przeznaczyła na nią podarunki o wartości ponad 300 euro, bo przepisy nie pozwalają szefowi rządu zatrzymać ich dla siebie. Łączną wartość tych prezentów oszacowano na około 800 tysięcy euro – przekazał dziennik „La Repubblica”.
Przedmioty te zostaną sprzedane przez znany rzymski dom aukcyjny.
Są wśród nich buty ze skóry pytona niebieskiego, biżuteria, szkatułki, porcelanowy serwis do herbaty, kilkanaście dywaników z Libii i innych krajów, a także obrazy.
